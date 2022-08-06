Человечество вплотную приблизилось к спецэффектам Звёздных войн.

Два дня назад специалисты из Западного института космических исследований провели занимательный эксперимент, впервые задействовав очки дополнительной реальности и ещё несколько подобных устройств для двухсторонней трансграничной голографической телепортации из Алабамы в Британию. Сообщается, что студенты университета посетили Великобританию и Канаду, а студенты этих стран отправились в виртуальное путешествие по Алабаме.

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Как утверждают учёные, голопортация (голографическая телепортация) осуществляется путём считывания специальным устройством лазерной проекции человека и отправки её в абсолютно любое место на планете. Если оба или больше участников используют очки HoloLens, они могут видеть и взаимодействовать друг с другом, несмотря на дистанцию в реальном мире.

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Сама голопортация используется уже не первый раз, однако до этого её применяли исключительно в медицинских целях. Например, в прошлом году группа врачей "телепортировалась" на МКС и совершила осмотр космонавтов. На данный момент специалисты пытаются улучшить качество связи между участниками таким образом, чтобы голопортацию можно было использовать для поиска пропавших без вести людей и задействовать в сфере дистанционной медицинской помощи.

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