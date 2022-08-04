В метеорит встроена природная подсветка.

15 февраля 2013 г. в Челябинской области упал метеорит, мощность взрыва которого составила 300-500 килотонн, что примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Большие куски метеорита разлетелись в разные стороны. Многие из них уже нашли, а самый большой экземпляр хранится в Государственном историческом музее Южного Урала. Некоторые маленькие фрагменты удалось найти и простым искателям приключений.

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Стоит отметить, что на поиски обломков бросились не только потому, что метеорит – это нечто уникальное. Стоимость самого маленького фрагмента иногда может достигать огромных значений. Например, неназвавшийся пользователь Авито недавно выставил на продажу обломок челябинского метеорита в форме сердца, который получил соответствующее название – "Сердце Челябинского Метеорита". На данный момент за метеорит пользователь хочет 142 млн рублей.

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