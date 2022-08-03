Блокировка поможет привить детям правильные ценности.

Несмотря на то, что в апреле-мае видеохостинг YouTube был на грани блокировки в России, он чудом "остался на плаву". Вероятнее всего, на это повлиял фактор того, что его отечественный аналог – Rutube, – пока что не готов стать полноценной заменой, а пользователи не спешат переходить с одной площадки на другую. Тем не менее, разговоры о блокировке ведутся чуть ли не еженедельно. Очередной такой случился между депутатом Госдумы Марией Бутиной и журналистом Владимиром Соловьёвым во время программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1".

реклама

Сообщается, что Мария Бутина заявила, что не видит никаких препятствий в том, чтобы заблокировать YouTube в РФ даже прямо сейчас. По её словам, это не только не принесёт никакого негативного эффекта, а, наоборот, позволит детям больше читать печатные версии книг и впитывать правильные морально-этические ценности.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Соловьёв, в свою очередь, добавил, что никто никакие книги читать не будет, потому что дети просто включат VPN и продолжат сидеть в Ютубе, а также спросил Бутину, стоит ли родителей сажать в тюрьму, если их дети пользуются VPN, на что та ответила позитивно, уточнив, что если родители не могут уследить за своими детьми, то это их личная недоработка.

Источник.