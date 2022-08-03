Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Депутат Госдумы: YouTube нужно заблокировать уже сейчас, а за VPN давать уголовный срок
Блокировка поможет привить детям правильные ценности.
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Несмотря на то, что в апреле-мае видеохостинг YouTube был на грани блокировки в России, он чудом "остался на плаву". Вероятнее всего, на это повлиял фактор того, что его отечественный аналог – Rutube, – пока что не готов стать полноценной заменой, а пользователи не спешат переходить с одной площадки на другую. Тем не менее, разговоры о блокировке ведутся чуть ли не еженедельно. Очередной такой случился между депутатом Госдумы Марией Бутиной и журналистом Владимиром Соловьёвым во время программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1".

реклама

Сообщается, что Мария Бутина заявила, что не видит никаких препятствий в том, чтобы заблокировать YouTube в РФ даже прямо сейчас. По её словам, это не только не принесёт никакого негативного эффекта, а, наоборот, позволит детям больше читать печатные версии книг и впитывать правильные морально-этические ценности.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Соловьёв, в свою очередь, добавил, что никто никакие книги читать не будет, потому что дети просто включат VPN и продолжат сидеть в Ютубе, а также спросил Бутину, стоит ли родителей сажать в тюрьму, если их дети пользуются VPN, на что та ответила позитивно, уточнив, что если родители не могут уследить за своими детьми, то это их личная недоработка.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#youtube #vpn #госдума #vpn-сервис
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игорь Ашманов: рано или поздно Youtube будет заблокирован
Депутат Госдумы: четырёхдневная рабочая неделя в России может быть только с двумя нюансами
За последние шесть месяцев российские блогеры потеряли до 90% дохода
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
40
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
35
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
7
Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
8
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
15
Геймер потратил в Diablo Immortal на персонажа $100 тысяч и стал слишком силён, чтобы сражаться с другими игроками
1
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
7
Нейросеть "DALL-E-2" показала «последние селфи на Земле»
4
5 самых перспективных видеокарт по мнению автора Overclockers – ни один GPU NVIDIA не пострадал
9
GeForce RTX 3050 подключили через USB-PCIe адаптер — потеря производительности достигает 80%
4
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
6
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
9
Моддер превратил туалет в полнофункциональную игровую комнату
18
Геймерские процессоры дешевеют в российских магазинах – Core i5-12600KF скинул 33%
12
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
3
Учёные: Употребление красного мяса изменяет микробиом кишечника и повышает риск заболеваний сердца
5
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
11
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
16
Топовая материнская плата MSI MEG X670E GODLIKE для процессоров Ryzen 7000 обещает стать эталонной
4
Послезавтра AMD проведёт семинар, посвящённый выходу материнских плат с разъёмом Socket AM5
1

Популярные статьи

Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
60
Собираем ПК "Мечта Школьника"
117
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
12
Записки Космического Сантехника. HP G7000
18
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
17
5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
10
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
5

Сейчас обсуждают

2rasmus
17:56
пиндосы на грани истерики, они уже не способны к компромису, все пойдут ва-банк.
NVIDIA RTX 4070 Ti будет такой же быстрой как RTX 3090 Ti с 7680 ядрами и 12 ГБ памяти GDDR6X
flyval
17:52
Вообще-то, если разобраться, Тайвань это не Китай. А даже всё наоборот! Китай это Тайвань. То есть Тайвань сейчас должен претендовать на всю территорию Китая. А Синь-диктатора в кутузку!
Нэнси Пелоси намеревается встретиться на Тайване с руководством TSMC
Himis
17:52
скорее б на нее 75% скидка уже была, тогда и прикупить можно. ато за фулл прайс борщ
Свежий аддон к Pathfinder Wrath of the Righteous задержится до конца августа
Александр Ледяев
17:49
Разворовали поди как обычно,да под шумок отобьют страховочкой.
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
SuroviyScam
17:47
Во сне может быть и сработало бы. А на деле, больше шанс поймать видюхой блок в битке
Криптомайнер хочет использовать ИИ и роботов, чтобы найти потерянные биткоины на миллионы долларов
Пелотка
17:46
Fallout Cosplay: Enclave Soldier Invades TAMPA COMIC-CON 2017
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Mr Strannik
17:45
А на входе будет стоять анально ректальный криптоанализатор
Минцифры предложило использовать Единую биометрическую систему при входе на режимные объекты
SuroviyScam
17:44
Зарабатывают еще те кто вложил и забыл на долго
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
Андрей Грищенко
17:44
4070ти будет равна 3090ти, а значит продавать мы ее будем по аналогичной цене. 😂
NVIDIA RTX 4070 Ti будет такой же быстрой как RTX 3090 Ti с 7680 ядрами и 12 ГБ памяти GDDR6X
SuroviyScam
17:43
Майнерам выгодны просадки курса - чтобы намайнить больше монет, закупиться оборудованием и слить монеты, когда будет рост.
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем