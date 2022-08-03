"Несмотря на сокращение дней, объём работы не сокращается".

После поднятия вопроса о введении в России четырёхдневной рабочей недели на эту тему начались ожесточённые споры. Напомним, впервые о такой мысли рассказал в мае председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Уже в июне он добавил, что введение буквально в нескольких шагах. Как утверждает лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, всё это большой обман населения, придуманный, чтобы отвлечь общество.

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По словам Миронова, введение четырёхдневной рабочей недели в РФ повлечёт за собой два нюанса: во-первых, людям придётся работать не 8 часов в сутки, а 12, потому что по факту объём работы останется таким же, как и раньше. Если убрать переработки укороченной недели, люди неминуемо потеряют в зарплатах. В любом случае придётся жертвовать или одним, или другим.

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Сам Миронов предлагает забыть об этой задумке и вместо этого всецело помогать властям в поднятии целевых отраслей экономики, а также развитии импортозамещения. Кроме того, депутат уверен, что для достижения максимальной эффективности нужно поднять МРОТ (минимальный размер оплаты труда) до 50–60 тыс. руб., а также обязать работодателей оплачивать переработки сотрудников в соответствии с Трудовым кодексом.

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