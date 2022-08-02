Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
ВЦИОМ: 35% россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот
Опрос проводился среди 1 600 респондентов.
анонсы и реклама
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
12700KF за копейки в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть

Уже некоторое время Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос, затрагивающий несколько интересных тематик. В нём участвовали 1 600 граждан РФ возрастом от 18 лет, живущие в разных регионах. Сегодня утром появились результаты, которые сразу же "порвали" интернет. Вот они:

  • 35% респондентов уверены, что Земля вращается вокруг Солнца, 61% – наоборот, 4% опрошенных затруднились ответить
  • 12% россиян согласились с тем, что полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за месяц, 69% опрошенных дали правильный ответ, а 19% и вовсе не смогли ответить за отведённое время
  • 7% опрошенных согласились с тем, что если радиоактивное молоко прокипятить, радиация из него уйдёт. 85% дали правильный ответ, а 8% не смогли ответить
  • 21% россиян заявили, что динозавры и первые люди жили в одно и то же время, 66% опрошенных дали правильный ответ
  • 44% респондентов считают, что продукты с ГМО вызывают рак, 35% с этим не согласны, 21% опрошенных затруднились с ответом

реклама


Как следует из отчёта ВЦИОМ, по интеллектуальному развитию и научной грамотности выделили три группы:

  • Невысокая грамотность: 21% опрошенных
  • Средняя грамотность: 44% опрошенных
  • Высокая грамотность: 35% опрошенных
анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что любопытно, в группе с высоким уровнем научной грамотности лидирует молодёжь, которая активно пользуется всеми благами интернета. Половина людей из группы живёт в крупных городах и имеет высшее образование.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#вциом
8
Показать комментарии (8)

Материалы по теме

ВЦИОМ: половина россиян не огорчены уходом иностранных компаний, а 85% верят в импортозамещение
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
30
Эксперты советуют геймерам не покупать видеокарты в 2022г – GeForce RTX 3080 будет стоить 30 000р
24
Состоялся выход Linux Mint 21 «Vanessa»: оптимизированный код, обновлённые приложения, переработанные интерфейсы и многое другое
11
Британец, потерявший на свалке 7 500 биткоинов, будет искать их с помощью робособак Boston Dynamics
7
Телескоп Джеймс Уэбб впервые обнаружил сверхновую звезду
+
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
15
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
30
5 самых популярных видеокарт в магазинах РФ на 1 августа 2022г – лучшее соотношение цены и fps
5
Как купить плохую видеокарту – изучаем самый неправильный способ выбора для неопытных новичков
12
Galaxy S23 Ultra может снова получить камеру-перископ 10 Мп с 10-кратным зумом
1
Геймер потратил в Diablo Immortal на персонажа $100 тысяч и стал слишком силён, чтобы сражаться с другими игроками
1
Приключенческая игра AI Dungeon с генератором текстовых квестов вышла в Steam
1
Core i7-13700K и Core i5-13600K продемонстрировали разочаровывающий результат в игровых тестах
11
Нейросеть "DALL-E-2" показала «последние селфи на Земле»
4
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
5
В Индии заблокировали специальную версию PUBG: Mobile
+
GeForce RTX 3050 подключили через USB-PCIe адаптер — потеря производительности достигает 80%
3
Во дворе китайского ресторана случайный посетитель обнаружил следы динозавров
+
Моддер превратил туалет в полнофункциональную игровую комнату
16
Учёные: Употребление красного мяса изменяет микробиом кишечника и повышает риск заболеваний сердца
5

Популярные статьи

10 знаменитых игр прошлого, в которые можно поиграть прямо в браузере
9
Купил RTX 3060Ti новой ревизии. Высокое напряжение на памяти уже в "прошлом"
324
Обзор смартфона Motorola Moto Edge X30 Under Screen Edition
12
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
36
Записки Космического Сантехника. HP G7000
14
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
1

Сейчас обсуждают

Лопшо Педунь
17:59
что там у тебя прилипало? и к чему прилипало?
Как я прошёл Stray – необычная игра о приключениях рыжего кота в мире равнодушных роботов
Kasyan
17:59
Смотреть с 12:46
Медные прокладки - убийцы видеокарт появились в продаже на Авито
Лопшо Педунь
17:57
А это правда что майнеры самые умные люди?
Майнеры всё активнее распродают свои видеокарты – как купить рабочую карту без фермерского прошлого
Vitaly St
17:55
Боже дикой дичи найти трудно...
GeForce RTX 3050 подключили через USB-PCIe адаптер — потеря производительности достигает 80%
Лопшо Педунь
17:55
Rey.B.
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
flyval
17:53
А кто там свет выключил?
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Лопшо Педунь
17:50
Ты не понимаешь, это что бы завлечь.
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
Лопшо Педунь
17:48
с Луни ничего не видно там темно, а фонарик не поможет
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Лопшо Педунь
17:46
и Окраиной то же
Гондурас открыл крипто-хаб «Долина Биткоина» в туристическом городе Санта-Лючия
Лопшо Педунь
17:45
где ты прочитал в моем посте "Ротшильды"? и почему они у тебя стали англо-саксами? странный... тип....
По данным ВЦИОМ, россияне становятся более научно-грамотными с каждым годом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем