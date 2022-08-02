Опрос проводился среди 1 600 респондентов.

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Уже некоторое время Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос, затрагивающий несколько интересных тематик. В нём участвовали 1 600 граждан РФ возрастом от 18 лет, живущие в разных регионах. Сегодня утром появились результаты, которые сразу же "порвали" интернет. Вот они:

35% респондентов уверены, что Земля вращается вокруг Солнца, 61% – наоборот, 4% опрошенных затруднились ответить

12% россиян согласились с тем, что полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за месяц, 69% опрошенных дали правильный ответ, а 19% и вовсе не смогли ответить за отведённое время

7% опрошенных согласились с тем, что если радиоактивное молоко прокипятить, радиация из него уйдёт. 85% дали правильный ответ, а 8% не смогли ответить

21% россиян заявили, что динозавры и первые люди жили в одно и то же время, 66% опрошенных дали правильный ответ

44% респондентов считают, что продукты с ГМО вызывают рак, 35% с этим не согласны, 21% опрошенных затруднились с ответом

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Как следует из отчёта ВЦИОМ, по интеллектуальному развитию и научной грамотности выделили три группы:

Невысокая грамотность: 21% опрошенных

Средняя грамотность: 44% опрошенных

Высокая грамотность: 35% опрошенных

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Что любопытно, в группе с высоким уровнем научной грамотности лидирует молодёжь, которая активно пользуется всеми благами интернета. Половина людей из группы живёт в крупных городах и имеет высшее образование.

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