Уже некоторое время Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос, затрагивающий несколько интересных тематик. В нём участвовали 1 600 граждан РФ возрастом от 18 лет, живущие в разных регионах. Сегодня утром появились результаты, которые сразу же "порвали" интернет. Вот они:
- 35% респондентов уверены, что Земля вращается вокруг Солнца, 61% – наоборот, 4% опрошенных затруднились ответить
- 12% россиян согласились с тем, что полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за месяц, 69% опрошенных дали правильный ответ, а 19% и вовсе не смогли ответить за отведённое время
- 7% опрошенных согласились с тем, что если радиоактивное молоко прокипятить, радиация из него уйдёт. 85% дали правильный ответ, а 8% не смогли ответить
- 21% россиян заявили, что динозавры и первые люди жили в одно и то же время, 66% опрошенных дали правильный ответ
- 44% респондентов считают, что продукты с ГМО вызывают рак, 35% с этим не согласны, 21% опрошенных затруднились с ответом
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Как следует из отчёта ВЦИОМ, по интеллектуальному развитию и научной грамотности выделили три группы:
- Невысокая грамотность: 21% опрошенных
- Средняя грамотность: 44% опрошенных
- Высокая грамотность: 35% опрошенных
Что любопытно, в группе с высоким уровнем научной грамотности лидирует молодёжь, которая активно пользуется всеми благами интернета. Половина людей из группы живёт в крупных городах и имеет высшее образование.
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