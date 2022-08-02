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Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
Ценообразование отличается в два раза.
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Принято считать, что параллельный импорт – это всего лишь синоним "серого" импорта, однако это не совсем так. Сегодня мы разберём, в чём между ними разница на примере ценообразования iPhone 13 Pro Max в России.

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Сразу стоит отметить, что складские запасы данных моделей практически исчерпались, поэтому продавцам, чтобы их продавать, нужно выбирать стратегию импорта: серый или параллельный. Как утверждает представитель re:Store Людмила Сёмушкина, ритейлеры вроде Store77, BigGeek или iCases закупают iPhone 13 Pro Max по серому импорту: у смартфонов нет официальной сертификации от продавца, а через границу они их провозят каким-то неизвестным путём. Естественно, неофициальным. Зато ценовая политика в таких сетях гораздо более лояльна к покупателю. Например, в отличие от объёма встроенной памяти, устройство можно найти за 118-135 тыс. рублей.

По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, такая низкая стоимость вызвана тем, что ритейлеры не заморачиваются над правилами и гарантиями. Они просто привозят смартфоны, "накидывают" на них стоимость логистики и добавляют свой процент за реализацию. Параллельный же импорт работает немного по-другому.

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В официальных магазинах, у которых есть физические представительства, по типу re:Store или "М.Видео—Эльдорадо", на первый план ставят именно гарантию на продаваемые устройства. Кроме того, сети платят все налоги, НДС и прочее, а также они могут принять смартфон обратно в случае его поломки. Т.к. все эти услуги не бесплатные, иногда сертифицированный смартфон стоит в два раза дороже, чем не сертифицированный. К примеру, в re:Store за iPhone 13 Pro Max просят 245 тыс. рублей, а в "М.Видео" – 215 тыс. руб.
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#apple #iphone #параллельный импорт #iphone 13 pro max #серый импорт
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