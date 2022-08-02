Дженсен Хуанг снова берёт всё в свои руки.

Кажется, после долго ожидания и гадания на кофейной гуще, реальный анонс видеокарт RTX 4000 таки приблизился. Как утверждают источники, Nvidia официально подтвердила, что примет участие в онлайн-конференции GTC 2022, которая планируется на 19 - 22 сентября 2022 г. Суть мероприятия из года в год состоит в том, чтобы показать зрителям, чего компания добилась за год активной работы. На конференции пользователей ждут технологические инновации, неожиданные анонсы и новые продукты.

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На второй день GTC 2022 (20 сентября) запланировано выступление CEO Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), который, если верить слухам, будет рассказывать не про что иное, как про видеокарты нового поколения – RTX 4000. Помимо ускорителей, ожидается, что во время мероприятия будут затронуты темы искусственного интеллекта, компьютерной графики, веб-дизайна, 3D-программирования и много чего другого.

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Естественно, нет никакого точного подтверждения, что Дженсен Хуанг анонсирует RTX 4000, потому что в сети всё чаще появляются инсайдеры, утверждающие, что релиз Ada Lovelace перенесут из-за проблем с реализацией текущего поколения. По крайней мере, перенесут RTX 4080 и RTX 4070. Флагманская RTX 4090 всё ещё может быть представлена в сентябре.

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