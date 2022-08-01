Смартфон царапали, жгли, гнули и ломали, но он выжил.

В середине прошлого месяца был анонсирован амбициозный смартфон Nothing Phone 1 от бывшего главы OnePlus. Устройство, не вдаваясь в его внутренние функции, впечатлило своим поистине уникальным дизайном и, по словам производителя, хорошим индексом живучести. Так ли смартфон крепок, решили проверить сразу несколько блогеров: Зак Нельсон с канала JerryRigEverything и ведущие PBKreviews.

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Начнём с JerryRigEverything, которые Nothing Phone царапали, жгли и гнули руками. Если особо не придираться, все испытания на прочность смартфон прошёл успешно: на стекле почти не остаётся царапин (они видны только при детальном обзоре), корпус, т.к. он металлический, царапается сильно; 40-секундное пламя оставило на дисплее среднего размера пятно, однако матрица от этого не повредилась, а по функционалу устройство продолжило работать стабильно; алюминиевый каркас Nothing Phone 1 в руках Зака Нельсона чуть гнулся и издавал странные звуки. Тем не менее, корпус не повредился.

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Настал черёд проверки на прочность во время падения с большой высоты на твёрдую поверхность. Как смогли доказать авторы PBKreviews, если телефон падает ребром, то экран остаётся практически целым. Задняя поверхность и близко не так "неуязвима": она трескается от первого же удара, поэтому со смартфоном нужно быть аккуратнее. Бросок Nothing экраном вниз доказал, что закалённое стекло Gorilla Glass 5 от трещин не спасёт, но смартфон даже после 4-х падений останется вполне пригодный для использования.

Источники: 1, 2.