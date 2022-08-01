Вслед за российским фильмом будет идти "видеоматериал".

После долгого перерыва, сообщает "Интерфакс", российские кинотеатры снова будут показывать фильмы зарубежных компаний, которые в начале весны вследствие санкций покинули рынок. Нюанс состоит в том, что официальных сеансов не будет. Как уточняет генеральный директор сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" Алексей Васясин, в скором времени появится специальная услуга под названием "кинопродукт". Она предполагает, что клиенты купят билет на фильм отечественного производства, а после него с перерывом будет идти "видеоматериал" – фильм голливудского происхождения.

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По словам Васясина, первым фильмом с видеоматериалом станет "Кощей. Начало" вместе с "Миньоны: Грювитация" от Universal Pictures. Далее – другие известные премьеры Голливуда, которые стали недоступны для россиян.

Что любопытно, право на показ видеоматериала не требует каких-либо официальных разрешений от правообладателей, поэтому российские кинотеатры смогут крутить любые фильмы вне зависимости от их даты выхода. Несмотря на это, гендиректор "Синема парк" готов в случае необходимости рассчитаться с зарубежными партнёрами, если те официально вернутся в РФ.

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Подчёркивается, что целью услуги является возрождение российского кино, а также заработок средств для реинвестирования их в талантливых отечественных режиссёров.

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