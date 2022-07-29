RTX 4080 почти в два раза быстрее RTX 3080.

Если верить слухам, серия Nvidia RTX 40 окажется не только очень "прожорливой", но и достаточно мощной. Примерно такой, какой её "рисовали" инсайдеры во время выхода RTX 30. Один из них, kopite7kimi, продолжает радовать нас свежими слухами относительно видеокарт. На этот раз инсайдер рассказал, чего можно ждать от топовой RTX 4080 и средне-бюджетной RTX 4070.

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Итак, по новым данным от kopite7kimi, основываясь на упомянутых им ранее спецификациях, он смог получить примерные мощности всех главных ускорителей поколения Ada Lovelace: RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070. Все они были "протестированы" в графическом тесте 3DMark TimeSpy Extreme. Результаты следующие:

RTX 4090: 19 тыс. баллов

RTX 4080: 15 тыс. баллов

RTX 4070: 10 тыс. баллов

Учитывая, что подсчёты являются верными, RTX 4070 окажется такой же быстрой, как RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT. RTX 4080, с другой стороны, будет почти в два раза быстрее RTX 3080, во что верится слабо, т.к. разница в памяти между картами составляет всего 4Gb.

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Как отмечал инсайдер некоторое время назад, новые ускорители не получат каких-то впечатляющих характеристик, однако в играх смогут "доказать своё превосходство" и над старым поколением, и над конкурентами.

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