Простым геймерам она вряд ли подойдёт.

Как и предполагалось, в 2022 г. ассортимент видеокарт нового поколения не будет таким большим, как хотелось бы геймерам. Проверенный инсайдер по аппаратным решениям Greymon55 уверен, что в нынешнем году на рынке появится только один графический процессор из всей линейки RTX 4000 – AD102, также известный как флагманский чип RTX 4090. AD103, AD104 и AD106 (RTX 4080, RTX 4070 и RTX 4060) перенесут на первые два квартала 2023 г.

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По данным инсайдера, 21 июля, когда данная информация впервые просочилась, он не был уверен, какие карты выйдут на рынок в ближайшее время, однако в этот понедельник его источники внутри Nvidia сообщили, что на 4 квартала 2022 г. планируется запуск только одной модели – RTX 4090, причём не версии на 600W. Отмечается, что вначале выйдет RTX 4090 450W, а через месяц-два – RTX 4090 600W.

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Если утечка окажется верной, простые геймеры могут разочароваться, т.к. даже рекомендованная стоимость RTX 4090 ожидается в районе $1700-1800 (101-107 тыс. руб. по актуальному курсу), а пользователи, как правило, уделяют больше внимание средне-бюджетным моделям вроде RTX 3060, RTX 3060 Ti или RTX 3070. Исходя из данных инсайдера, остальные модели поколения Ada Lovelace выйдут ближе к лету 2023 г.

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