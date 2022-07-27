Некоторые решения дешевеют, некоторые – дорожают.

В отличие от всех последних новостей, в этом материале мы расскажем не о том, что в США или Европе стремительно дешевеют игровые видеокарты, а о том, что они дорожают. Да, вы не ослышались, именно дорожают, но не все, а лишь самые популярные у пользователей варианты. Например, если минимальная цена RX 6400 на 3 июля составляла 159 евро, то сегодня карта продаётся за 169 евро. По такому же принципу пошла и RX 6500 XT. В начале июля – 169 евро, в конце – 189 евро.

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У Nvidia три самые популярные видеокарты – это RTX 3050, RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Последние две за месяц показывают позитивную динамику, а вот младшая модель подорожала.

RTX 3050: в начале июля – 300 евро, сейчас – 310 евро

RTX 3060: в начале июля – 400 евро, сейчас – 380 евро

RTX 3060 Ti: в начале июля – 500 евро, сейчас – 470 евро.

Из-за того, что данные решения Nvidia стоят не так дорого, как остальные, пользователи не дают им залежаться на прилавках, поэтому магазинам не выгодно продавать их со скидками или понижать цену. Другое дело – топовые модели, которые ежемесячно стабильно сбрасывают минимум 100-200 евро.

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К примеру, за месяц RTX 3090 Ti подешевела на 440 евро (с 1 889 до 1 449 евро), RTX 3090 – на 277 евро (с 1 600 до 1 323 евро), а RX 6900 XT – на 80 евро (с 949 до 869 евро). Остальные чипы дешевеют практически незаметно, и в Европе к рекомендованным ценам пока что не спешат.

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