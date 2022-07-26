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Украина получила уже 12 тыс. терминалов Starlink – это больше, чем в любой другой стране Европы
А теперь терминалы планируют оборудовать в поездах.
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Как утверждает Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, государство серьёзно взялось за технологическую модернизацию всех структур. Пока что под модернизацией имеется в виду обеспечение высокоскоростным интернетом. Для этих целей с начала марта в Украину было поставлено несколько пробных терминалов спутникового интернета Starlink от Илона Маска, после чего власти решили, что терминалы пригодятся украинским спасателям, пожарным, врачам, учителям, сотрудникам энергетических компаний и многим другим.
Сообщается, что количество терминалов спутникового интернета Starlink в Украине уже превысило 12 тыс. Это больше, чем в любой другой стране Европы. За всё время использования было проведено множество тестов на качество работы Starlink, и все они показали, что спутниковый интернет в разы превосходит обычный как по скорости, так и по стабильности соединения.

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Для одного из тестов терминал Starlink поместили на автомобиль, который после разогнали до 130 км/ч. Примерные потери на такой скорости составили 7%. По словам Михаила Фёдорова, в ближайшем будущем спутниковым интернетом могут оборудовать и государственные поезда. Использование связи в них будет входить в изначальную стоимость билета.

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#илон маск #starlink
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