В сети продолжают появляться новости о средне-бюджетной карте Intel ARC A380 поколения Alchemist. Как утверждалось ранее специалистами компании, устройство сможет значительно обогнать конкурентов в своём ценовом сегменте, а по стоимости будет давать им ощутимую фору. В самых первых тестах она оказалась далеко не так хороша, но тогда маленькие проблемы ARC A380 списали на "сырые" драйвера. Их непосредственное влияние на игровую производительность давно подтверждено.
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Позавчера энтузиасты провели ещё несколько тестов. На этот раз более расширенных. В них участвовали три модели: A380 6Gb (Intel), GTX 1650 4Gb (Nvidia) и RX 6400 4Gb (AMD). Сборка для тестов включала Intel Core i5-12600K и 32 Gb оперативной памяти. Игры запускались в стандартном 1080р-разрешении.
Ниже приведены игры, в которых карты боролись за звание лучшей средне-бюджетной модели нового поколения:
- Dying Light 2
- Rainbow Six Siege
- Red Dead Redemption 2
- Horizon Zero Dawn
- Hitman 3
- Microsoft Flight Simulator
- Cyberpunk 2077
- Forza Horizon 5
По результатам, каждое устройство в зависимости от конкретной игры показывало себя то лучше, то хуже. Однозначного победителя в троице нет, потому что все карты по игровой производительности находятся примерно на одном уровне, хотя от A380 и ожидали большего. Несмотря на это, у A380 всё таки есть одно преимущество перед конкурентами: на ней, как и на других чипах Intel, нельзя майнить криптовалюту, что означает, что они не подвергнутся новому дефициту, если таковой наступит.