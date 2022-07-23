Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
В РФ разблокировали Tor Browser
Блокировку сняли после железных аргументов адвокатов.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-25% на 3050 MSI Gaming = за копейки
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
-30% на 3090 MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 с началом

Ещё в далеком 2017-м году Саратовский областной суд принял решение о блокировке самого популярного анонимного браузера в России – Tor. Что интересно, саму блокировку затянули аж до 2021 г., однако, когда доступ к "луковому" браузеру ограничили, его представители начали выступать с обжалованием решения. Вчера выяснилось, что в компании The Tor Project Inc таки смогли своего добиться: спустя полтора года блокировку сняли.

реклама

Как сообщают в СМИ, главным аргументом адвокатов (в частности, юриста Екатерины Абашиной), был тот факт, что роковое заседание, на котором объявили приговор Tor, проходило без участия представителей компании, что автоматически делает весь процесс недействительным из-за нарушения норм процессуального права. В качестве основания для блокировки было названо желание властей ограничить доступ пользователей сети к запрещённому в РФ контенту, который, как известно, в Tor доступен в полном объёме.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 за копейки в Регарде, смотри
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Отмечается, что окончательное решение о разблокировке было принято 19 мая 2022 г., а фактически из реестров запрещённых ресурсов сайт исключили только сейчас. Несмотря на многочисленные иски Роскомнадзора, Google так и не удалила мобильную версию Tor из магазина приложений Google Play Store.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tor #tor browser
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
Что такое VPN или как обходить блокировки
Юристы «Роскомсвободы» смогли оспорить решение суда о блокировке в России сайта TOR
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
26
Инсайдер раскрыл первые сведения о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 – отказ от технологии чиплетов
15
Европа потихоньку отменила санкции против российского титана в угоду Airbus и Boeing
6
Какую видеокарту купить для God of War и Elden Ring – 5 геймерских GPU от 19 000 рублей
9
Илон Маск продал Биткоинов на $936 миллионов – курс криптовалюты отреагировал снижением
25
Aliexpress больше не самая популярная торговая онлайн площадка в России
14
В свежем геймплее стратегии Farthest Frontier показали развитие поселения в различные времена года
+
Подписка EA в Steam продаётся со скидкой за 40 рублей
9
Флагманские видеокарты в магазинах становятся доступнее - RTX 3080 стоит ниже 80 тысяч рублей
16
На Aliexpress курс доллара опустился ниже 62 рублей
13
Виталик Бутерин подтвердил сроки перехода Эфира на PoS и назвал ключевые задачи на 2023 год
5
Курс доллара на AliExpress снизился до 61.42 рублей, а с ним подешевели и видеокарты
3
Китайская подделка на RTX 3060 с ограниченной памятью превосходит оригинал в играх
5
Илон Маск продал почти 32 тыс. биткоинов на сумму $936 млн, чем спровоцировал падение криптовалют
5
Российский магазин назвал 5 самых продаваемых игровых видеокарт июля 2022 года
7
В Call of Duty: Modern Warfare 2 добавят ночной режим
+
14-ядерный Core i5-13600K легко обошёл более дорогой 16-ядерный Ryzen 9 5950Х в тесте CPU-Z
29
Microsoft представила интерфейс переполнения панели задач в последней сборке Windows 11 Insider
6
Китайская SMIC освоила 7-нм техпроцесс, что позволит составить конкуренцию Intel, AMD и NVIDIA
14
Разработка GTA 6 в полном разгаре: Rockstar ищет сотни новых сотрудников на ключевые должности
3

Популярные статьи

Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
154
Массачусетский технологический институт построил машину времени для обнаружения темной материи
20
Новая соц.сеть Ton Place – о моих заработках и перспективах для каждого, взгляд изнутри
20
Fallout Tactics: Brotherhood of Steel — как недооцененная тактика стала моей любимой игрой
39
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
119
Симбиоз компьютера и смартфона — 10 полезных функций смартфонов для ПК-геймера
11
Крупные NFT площадки постепенно сокращают своих сотрудников, а порой и вовсе прекращают деятельность
18
Меняю брусок алюминия с турбиной на 2U башню в MicroATX системе
3
Мои впечатления от игры Rogue Warrior. Часть 1
2

Сейчас обсуждают

Елисей Карачев
03:18
А сейчас так не делают что ли?
Американские ученые по заказу военных научили мух выполнять целенаправленные действия по команде
flyval
03:14
США - это тоже европейская страна.
Китайская SMIC освоила 7-нм техпроцесс, что позволит составить конкуренцию Intel, AMD и NVIDIA
Елисей Карачев
03:12
Такими темпами у intel будущее поколение будет соревноваться не с 7000 линейкой райзен, а с 5800x3d
Core i5-13600K в многоядерном тесте Geekbench почти догнал Ryzen 5950X
flyval
03:12
Ну почему сразу поехавший? Он просто йобнутый.
Китайская SMIC освоила 7-нм техпроцесс, что позволит составить конкуренцию Intel, AMD и NVIDIA
Asmodeus
02:58
Не искушайтесь. Индус что угодно угробит.
Ошибка в коде сделала видеокарты Intel в 100 раз медленнее при трассировке лучей
Asmodeus
02:55
Берите выше. По тормозам и фризам всех натянет.
Ошибка в коде сделала видеокарты Intel в 100 раз медленнее при трассировке лучей
Asmodeus
02:54
Ждём лет 10 раскрытия потанцевала.
Ошибка в коде сделала видеокарты Intel в 100 раз медленнее при трассировке лучей
Asmodeus
02:42
Одним словом - Раджа.
Ошибка драйверов снижала производительность новых видеокарт Intel Arc в сто раз
Voldemaar
02:30
Натяжитель, успокоитель...
Эволюция или революция - вышел велосипед с приводом Supre Drive
Asmodeus
02:27
А не проще 2 корпуса без крышек запихнуть в один внешний сделанный например из листового алюминия? Если уж так 2 in 1 приспичило.
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем