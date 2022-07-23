Блокировку сняли после железных аргументов адвокатов.

Ещё в далеком 2017-м году Саратовский областной суд принял решение о блокировке самого популярного анонимного браузера в России – Tor. Что интересно, саму блокировку затянули аж до 2021 г., однако, когда доступ к "луковому" браузеру ограничили, его представители начали выступать с обжалованием решения. Вчера выяснилось, что в компании The Tor Project Inc таки смогли своего добиться: спустя полтора года блокировку сняли.

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Как сообщают в СМИ, главным аргументом адвокатов (в частности, юриста Екатерины Абашиной), был тот факт, что роковое заседание, на котором объявили приговор Tor, проходило без участия представителей компании, что автоматически делает весь процесс недействительным из-за нарушения норм процессуального права. В качестве основания для блокировки было названо желание властей ограничить доступ пользователей сети к запрещённому в РФ контенту, который, как известно, в Tor доступен в полном объёме.

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Отмечается, что окончательное решение о разблокировке было принято 19 мая 2022 г., а фактически из реестров запрещённых ресурсов сайт исключили только сейчас. Несмотря на многочисленные иски Роскомнадзора, Google так и не удалила мобильную версию Tor из магазина приложений Google Play Store.

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