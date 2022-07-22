У Nvidia таких проблем не бывает.

Недавно мы сообщали, что Intel официально анонсировала свои новые видеокарты Arc Alchemist. Во время анонса стало известно, что карты получились весьма странными. Во-первых, полную производительность они показывают только в самых современных играх с DX12. Тайтлы с DX11 и более старыми API, которых, между прочим, большинство, наверное, в учёт разработчиками из Intel не брались, т.к. по данным компании, в них чипы будут работать заметно медленнее.

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Во-вторых, первые обзорщики ускорителей отметили, что у Arc Alchemist крайне нестабильные и плохие драйвера. Пользователи, опробовавшие реальные версии нынешних драйверов, описали их как "жизнь среди минного поля" и "игра в пьяном виде".

Теперь появляется информация, что драйвера Intel для Linux внезапно начали повышать качество трассировки лучей в сто раз. Казалось бы, прекрасная новость, но сразу же появилась "ложка дёгтя": вместе с этим общая производительность видеокарт падала в те же самые сто раз из-за некорректного распределения памяти.

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Сообщается, что проблема наблюдалась у драйвера Mesa 22.2, который из-за отсутствия одной строки кода попросту не мог задействовать память видеокарты, перемещая её из одного места в другое без результата. На данный момент проблема решена, а память выделяется правильным образом.

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