Видеокарты он покупал в самое неподходящее для этого время.

Принято считать, что майнинг – дело крайне прибыльное, ведь чем занимаются майнеры: скупают видеокарты по рекомендованным ценам, да платят копейки за электричество, чтобы в итоге зарабатывать миллионы. Как показывает время, всё далеко не так однозначно. Только на примере невезучего майнера с ником kucev с платформы Habr можно понять, каков реальный шанс прогореть на криптовалюте, а ещё десятки тысяч случаев банкротства просто нигде не афишируются.

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План действий у пользователя изначально был классический: накупить видеокарт, собрать из них ферму и начать фиксировать прибыль. Этим он и занялся: потратил 1 168 000 рублей на покупку 12 видеокарт GeForce RTX 3060 Ti LHR (каждая в рознице обошлась примерно в 90 тыс. рублей), нашёл помещение, оборудовал охлаждение и начал ждать. С первой же крупной проблемой майнер столкнулся, когда у него сгорели графические процессоры на половине видеокарт. Причина проста: память Hynix, установленная в RTX 3060 Ti, крайне не любит высокие температуры, а если работает под ними долгое время, начинает мгновенно выходить из строя.

Чтобы отремонтировать оборудование, потребовались бы дополнительные $200 тыс., а по гарантии чипы принимать обратно отказались.

Вторая проблема тоже не заставила себя ждать. С начала года доходность майнинга постепенно снижалась, как и доходы невезучего пользователя. В итоге она упала в три раза, а за всё время майнер смог добыть всего 1,6 монет эфира, что по сегодняшнему курсу не превысит 92 тыс. рублей, даже если не брать в расчёт затраты на электроэнергию. Если оставшиеся 6 карт находятся в хорошем состоянии, продать их можно будет лишь за 200 тыс. руб., а сгоревшие чипы и вовсе никому не нужны.

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Учитывая тот факт, что майнер потерял 800 тыс. руб., майнингом он решил больше не заниматься, а сгоревшие ускорители планирует отремонтировать, чтобы хоть как-то окупить инвестиции. Продавать Эфир пользователь не собирается в надежде на то, что когда-нибудь его курс побьёт все рекорды, а он тем временем неплохо заработает.