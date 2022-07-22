Тенденция к снижению продолжается.

Вот уже не за горами конец июля, а это значит, что пора подвести итоги месяца и подсчитать, какая видеокарта сбросила в цене больше других, одновременно с этим выбирая самый выгодный вариант. Как показывают свежие данные, в обоих линейках (RTX 3000 и RX 6000) наблюдаются как позитивные, так и негативные моменты. В основном в Европе стремительно дешевеют не средне-бюджетные процессоры, ориентированные на массового покупателя, а топовые чипы за более чем $1 000.

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У Nvidia сильно подешевели RTX 3090 и RTX 3090 Ti: в июле они стоили $1 748 и $2 078, а сейчас – $1 422 и $1 727 (-18,6% и -16,9% соответственно). Самые интересные модели вроде RTX 3060 или RTX 3060 Ti сбросили максимум 4-5%, а RTX 3050 вообще подорожала на 0,3%. В среднем поколение Ampere подешевело за месяц на 6,5%, но стоит все ещё на 8,4% больше рекомендованных цен.

У AMD почти все чипы подешевели где-то на 6-9%. Лидируют в этом плане:

RX 6800: -10,6%. В июне – $895, в июле – $800. РРЦ – $669

RХ 6650 ХТ: -8,7%. В июне – $476, в июле – $435. РРЦ – $449

RХ 6800 ХТ: -7,0%. В июне – $919, в июле – $854. РРЦ – $669.

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В среднем линейка RX 6000 подешевела на 5,2%, однако карты по-прежнему стоят на 9,4% больше, чем должны.

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