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Появились первые тесты флагманской Intel Arc A770: до 65 fps в Cyberpunk 2077 в 2K-разрешении
Чтобы получить полную картину, не лишним будет дождаться других обзоров.
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На момент анонса графических ускорителей Intel Arc Alchemist их ключевой особенностью называли не запредельную мощность или способность перегнать решения RTX 3000 по части видеопамяти. Вместо этого говорилось, что они будут стоить меньше конкурентов, а по производительности обгонять их на 10-15-20%, из-за чего станут более выгодными для массового покупателя. Нельзя сказать, что в компании этого не достигли, однако тут есть несколько больших нюансов.

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Во-первых, техноблогер Лайнус Себастиан с YouTube-канала Linus Tech Tips, первым получивший готовый флагманский ускоритель Arc A770, не назвал его цену. Если его производительность примерно равняется производительности RTX 3060 Ti или RTX 3070, а цена превышает диапазоны конкурентов, в нём уже нет никакого смысла.

Во-вторых, в Intel сразу заявили, что реальную мощность видеокарты можно будет раскрыть только в играх с DX12 или Vulkan. В играх, использующих DX11 или более старые API, можно сразу ждать низкую производительность. Как в Intel планируют решать данный вопрос, пока неизвестно.

В-третьих, как таковых игровых тестов Лайнус Себастиан не проводил, за исключением F1 2021 и Cyberpunk 2077. И в первой и во второй игре настройки были на высоком пресете, а разрешение – 1440p (2K). В F1 встроенный счётчик кадров показал 180 fps, а в Cyberpunk 2077 его и вовсе не включили. Как показано на видео, блогер ходит по замкнутому помещению из стороны в строну, поворачивая камерой, а потом горит, что, по его ощущениям, fps находится на уровне 55-65 кадров.

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Базовая тактовая частота Arc A770 составляет 2,5 ГГц, а потребление карты не превышает 190W.
Источник.

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#intel #arc a770
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