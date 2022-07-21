А обновлять RDR Online у студии больше нет времени.

После выхода GTA 5 в 2013-м году студия Rockstar Games могла себе позволить немного отдохнуть и насладиться всеми лаврами, которые ей достались от популярности игры. С выходом GTA 5 Online положение дел в компании стало ещё более оптимистичным, ведь теперь можно было спокойно заниматься разработкой Red Dead Redemption 2 (2018 г.) и одновременно получать профит с внутриигровых покупок GTA Online.

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С тех пор прошло уже много лет, и затянувшийся "перерыв" пришло время заканчивать. Как сообщила студия в своём блоге пять месяцев назад, она более не сможет регулярно обновлять Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online в связи с тем, что все силы и мощности компании идут на создание нового амбициозного проекта – продолжения легендарной GTA 5 – GTA 6.

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То, что разработка и правда не стоит на месте, хорошо видно по количеству открытых вакансий на сайте Rockstar Games. Только за последнее время там появилось более 300-т новых объявлений. Студии Rockstar Toronto, Rockstar Dundee, Rockstar International, Rockstar North, Rockstar San Diego, Rockstar London, Rockstar India, Rockstar New England и Rockstar New York ищут трёх аниматоров, 10 программистов, двух менеджеров, несколько креативных экспертов и ещё много других высококлассных специалистов. Похоже на то, что всем им придётся трудится над Grand Theft Auto 6.

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