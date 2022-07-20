Заседания будут проходить в ускоренном формате.

Сегодня утром стало известно, что первое же заочное заочное заседание суда (у судьи Катэлин Маккормик выявили симптомы COVID-19) вынесло решение не в пользу Илона Маска. Суть дела о покупке Twitter заключается в том, что команда Маска обнаружила, что количество ботов в социальной сети значительно превышает допустимые нормы, о чём не было сказано в договоре. В этой связи адвокаты миллиардера требуют, чтобы им дали достаточное количество времени на проведение полного расследования. Слушания, тем временем, должны быть перенесены на февраль 2023 г.

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Адвокаты Twitter с этим далеко на согласны, и по их словам, если процесс затянется, социальная сеть может окончательно потерять репутацию и капитализацию, которая уже начала падать. С начала года акции компании подешевели примерно на 3,17%. Судья, заслушав все стороны конфликта, приняла решение, соответствующее просьбам Twitter: ускоренные заседания с Илоном Маском будут проходить в октябре, а всего их планируется 5 штук. По словам судьи, чем дольше затягивается дело, тем больший материальный ущерб несёт Twitter.

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На данный момент главным аргументом адвокатов Twitter является тот факт, что Илон Маск изначально знал о том, что соц. сеть может содержать большое количество неактивных аккаунт, и это было чётко прописано в договоре словами "Фактический уровень "ботов" может оказаться выше". Тем не менее, Маск соглашение подписал, а значит, принял его условия.

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