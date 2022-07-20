Что будет дальше и как долго продлится ралли – неизвестно.

С 18 числа текущего месяца крипторынок неожиданно "ожил" и начал расти, показывая весьма позитивную динамику. Так, только за вчерашний день его капитализация выросла на 60 миллиардов долларов и достигла 1,06 триллиона. За сутки сильно подорожали почти все альткоины. Например, аналитика монет из ТОП-15:

Bitcoin: +8%

Ethereum: +2,2%

BNB: +4%

Cardano: +11,8%

XRP: +6,5%

Dogecoin: +15,2%

Polkadot: +4,6%

Avalanche: +8,2%

Shiba Inu: +11%.

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Значительно более сильный рост наблюдается за неделю:

Bitcoin: +20%

Ethereum: +43,6%

BNB: +18,2%

Cardano: +24%

XRP: +17,2%

Solana: +32,2%

Dogecoin: +22,2%

Polygon: +70%

Avalanche: +43%.

Сообщается, что вместе с подъёмом криптовалютного рынка Биткоин постепенно выходит из зоны "крайнего страха", в которой пробыл предыдущие 73 дня подряд. Теперь, когда он удержался в диапазоне $23 тыс., он в зоне "страха".

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К сожалению, крипторынок на нынешней стадии его развития крайне непредсказуем, а потому может как "стрельнуть", так и рухнуть в любой момент, даже если на то не было каких-то явных причин. Стоит отметить, что помешать бычьему циклу в ближайшее время может очередное заседание ФРС (Федеральной резервной службы) США, на котором основную ставку увеличат на 75 базисных пунктов. Предполагается, что это станет причиной падения фондового рынка, а криптовалюты, как известно, очень сильно на него опираются.

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