С 18 числа текущего месяца крипторынок неожиданно "ожил" и начал расти, показывая весьма позитивную динамику. Так, только за вчерашний день его капитализация выросла на 60 миллиардов долларов и достигла 1,06 триллиона. За сутки сильно подорожали почти все альткоины. Например, аналитика монет из ТОП-15:
- Bitcoin: +8%
- Ethereum: +2,2%
- BNB: +4%
- Cardano: +11,8%
- XRP: +6,5%
- Dogecoin: +15,2%
- Polkadot: +4,6%
- Avalanche: +8,2%
- Shiba Inu: +11%.
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Значительно более сильный рост наблюдается за неделю:
- Bitcoin: +20%
- Ethereum: +43,6%
- BNB: +18,2%
- Cardano: +24%
- XRP: +17,2%
- Solana: +32,2%
- Dogecoin: +22,2%
- Polygon: +70%
- Avalanche: +43%.
Сообщается, что вместе с подъёмом криптовалютного рынка Биткоин постепенно выходит из зоны "крайнего страха", в которой пробыл предыдущие 73 дня подряд. Теперь, когда он удержался в диапазоне $23 тыс., он в зоне "страха".
К сожалению, крипторынок на нынешней стадии его развития крайне непредсказуем, а потому может как "стрельнуть", так и рухнуть в любой момент, даже если на то не было каких-то явных причин. Стоит отметить, что помешать бычьему циклу в ближайшее время может очередное заседание ФРС (Федеральной резервной службы) США, на котором основную ставку увеличат на 75 базисных пунктов. Предполагается, что это станет причиной падения фондового рынка, а криптовалюты, как известно, очень сильно на него опираются.
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