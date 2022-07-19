Так вот в чём, оказывается, заключается особенность карты.

Пару дней назад мы писали о том, что в сеть просочились характеристики каждой видеокарты поколения Arc Alchemist: флагманских А770 и А750, средне-бюджетных А580 и А380 и бюджетной А310. Как показывал график, производительность А380 примерно равняется GeForce GTX 1650, однако новые данные эту информацию не подтверждают. В игровых тестах дефолтная А380 на порядок отстаёт от GTX 1650: в Cyberpunk 2077 – 37 fps против 42 fps, а в Watch Dogs: Legion – 49 fps против 62 fps.

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Самое интересное начинается, если карту разогнать. Как удалось выяснить блогеру с канала PRO Hi-Tech, потенциал разгона у A380 просто огромный. Так, если стандартная A380 в Doom Eternal выдаёт 64 кадра, то ОС-версия – 102 кадра. Для сравнения, результаты разогнанной A380 практически во всех играх совпадают с GTX 1650. В World Of Tanks дефолтная А380 показывает 60 кадров, ОС-версия – 76 кадров, а GTX 1650 – 79 кадров, что не намного больше.

Прирост производительности после разгона может достигать до 60%, а в среднем составляет 37%. Любопытно, что в процессе разгона карта потребляет на 20W больше (с 35W до 55W), а её частота увеличивается всего на 100-150 МГц. Тем не менее, эти несколько процентов дополнительных частот дают десятки процентов реального прироста мощности ускорителя.

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Напомним, Arc A380 с 6Gb памяти будет продаваться в магазинах за $120-130. Рекомендованная цена GTX 1650 – $160.

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