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CNews: Samsung тихо возвращается на российский рынок и начинает торговлю "серым" товаром
Официально компания ушла, а неофициально продолжает получать прибыль.
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С середины марта 2022 г. компания Samsung официально прекратила свою работу на территории России. Как и предполагалось, компания не решилась окончательно потерять такой большой рынок сбыта, а потому "ушла в параллельный импорт". Из недавнего расследования CNews следует, что Samsung, несмотря на временную приостановку деятельности, продолжает набирать в РФ персонал: только с конца июня на сайте Samsung Electronics Rus Company было опубликовано 19 вакансий. Компании требуются менеджеры и руководители, готовые работать непосредственно в Москве или области.

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Что примечательно, на месте не сидел и второй сайт южнокорейской компании – Samsung Research Russia – подразделение, занимающееся исследованиями рынка и тенденций. С конца июня он опубликовал 22 новые заявки. Среди них есть специалисты по продажам, менеджеры, руководители проектов и программисты.

Самый интересный нюанс кроется в вакансии под названием "Специалист группы контроля закупок" для московского офиса. В его обязанности, исходя из описания, будет входить контроль "непрямых" закупок и советы по выбору нужных поставщиков. Закупать продукцию специалист будет везде, кроме заводов Samsung.

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По данным CNews, сейчас в российской рознице Samsung продаёт "серый" товар, однако таковым его не считает по причине того, что это не выгодно для бизнеса. Официальная позиция компании основана на том, что нынешняя продукция (смартфоны и телевизоры), – это остатки, которые вендоры не успели распродать до введения санкций.
Источник.

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#samsung #санкции
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