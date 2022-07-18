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Kachka За пост начислено вознаграждение
Инсайдер: RTX 4090 будет на 66% быстрее, чем RTX 3090 Ti, и на 82% быстрее, чем RTX 3090
Получается почти двукратный рост производительности.
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Более чем полгода назад, когда чипы линейки RTX 4000 были только концептом, а не реальными прототипами, инсайдеры говорили, что текущее поколение Ampere (RTX 3000) – это не полноценная линейка, представляющая все имеющиеся у Nvidia новшества, а лишь "мост" к RTX 4000, т.н. пробная версия на самом деле мощных карт.

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Сообщалось, что с помощью RTX 30 компания сможет протестировать новые горизонты производительности настольных ускорителей, а также удостовериться, что пользователи "потянут" увеличенное в разы потребление. Сегодня, за несколько месяцев до анонса RTX 40, можно сделать вывод: к производительности все готовы, а ради большого потребления можно просто купить блок питания чуть дороже. Итак, переходим к "настоящим" топовым видеокартам.

По словам проверенного инсайдера с ником kopite7kimi, флагманская RTX 4090 в графическом тесте 3DMark Time Spy Extreme набрала 19 тыс. баллов (да, это означает, что она у него уже есть на руках). Исходя из этого можно сказать, что RTX 4090 будет на 66% быстрее, чем RTX 3090 Ti, и на 82% быстрее, чем RTX 3090. По крайней мере, конкретно в этом тесте показатели говорят сами за себя.

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Стоит отметить, что один синтетический бенчмарк не раскрывает полноту всей картины, хоть и указывает на определённые тенденции. Неясно также, в каких условиях тестировалась видеокарта, и в каком состоянии находятся драйвера, ведь именно от них может зависеть конечный результат. Кроме того, инсайдер не поделился скриншотом теста, что само по себе странно.
Источник.

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