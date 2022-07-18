Как пишет ресурс Wccftech, на китайском рынке бюджетных видеокарт появилась новая проблема, и заключается она в том, что недобросовестные продавцы в комплекты с готовыми ПК-сборками кладут урезанные версии GeForce RTX 3050. Мало того, что карта сама по себе не самого мощного типа, так ей ещё искусственно занижают частоту и уменьшают количество CUDA-ядер.
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По данным портала, если у новых чипов 2 560 ядер, то у урезанных RTX 3050 их всего 2 304. Соответственно, если частота новых чипов примерно равняется 1,55-1,78 ГГц, то у поддельных RTX 3050 она не превышает 1,75 ГГц. Более никаких серьёзных недостатков нет, однако и выше упомянутых хватает, чтобы конечная производительность была на 5-10-15% ниже, чем нужно.
Что примечательно, продавцы компьютеров с бракованными видеокартами никак не помечают их недостатки, а о более низкой частоте удалось узнать, только когда покупатель принёс устройство домой и запустил несколько предварительных тестов. Там же он понял, что видеокарте не хватает пары сотен ядер. Отмечается, что цены на урезанные RTX 3050 ровно такие же, как и на новые модели. В настоящее время проблема не вышла за рамки азиатских рынков ПК.
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