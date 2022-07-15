Как только закончился затянувшийся дефицит полупроводников, в США подскочила инфляция (до 9,1% в год), из-за чего многие транснациональные компании терпят серьёзные убытки. В их числе – крупнейший в мире производитель микропроцессоров Intel. Как удалось выяснить изданию Nikkei Asia, Intel планирует в этом году начать перепрофилирование рынка под новые цены – чуть более высокие, чем нынешние. Повышение затронет все продукты от серверных процессоров до потребительских CPU.
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Причина для роста цен простая – в связи с инфляцией и чрезмерно дорогим топливом производство процессоров подорожало, а последние партии компания продаёт почти себе в убыток. Чтобы и дальше получать прибыль, Intel необходимо проанализировать каждый отдельно взятый товар, определив, на сколько он должен стоить дороже, дабы окупать производство. По данным Nikkei, некоторые CPU могут подорожать вплоть до 20%. Другая причина, которая также повлияла на ситуацию на рынке – это заметный спад спроса на игровые консоли и ПК, вследствие чего "ненужные" устройства скапливаются на складах в ожидании своей участи.
Стоит отметить, что подорожает и 13-е поколение процессоров Intel – Raptor Lake. Их запуск ожидается в октябре 2022 г.
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