"Большинство утечек до релиза игры не доживут".

Некоторое время назад в сеть просочился огромный документ, якобы описывающий все игровые механики новой Grand Theft Auto 6 с А до Я. Естественно, ему было уделено много внимания, ведь вряд ли кто-либо из корыстных целей решил написать 80+ страниц с полным описанием каждой детали, чтобы прославиться. Более того, первоначальный источник инсайда неизвестен, а репост документа сделал автор популярного форума на Reddit.

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По словам самого авторитетного инсайдера игровой индустрии и одновременно журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, документ – подделка от начала и до конца. В нём нет ни слова правды, а трёх главных героев в GTA 6 не будет и подавно, ведь от такой механики Rockstar решили отказаться сразу после выхода GTA 5. Построение сюжета сразу с несколькими персонажами требует слишком больших усилий.

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Как утверждает Шрайер, до релиза игры ещё далеко, а получить доступ к столь подробному описанию сюжета могли только непосредственно руководители студии, которым сливать его в сеть было бы крайне не выгодно. В чём инсайдер точно уверен, так это в том, что разработчики активно работают над игрой, чтобы превзойти нынешнюю GTA 5 и снова совершить в геймдеве революцию.