Ещё один повод купить новое поколение видеокарт.

Компания Samsung объявила, что ее новая оперативная память GDDR6, работающая с более высокой скоростью – 24 Гбит/с, уже тестируется партнёрами. В заявлении для прессы компания рассказала, что новые модули памяти на 24 Гбит/с будут на 30% быстрее, чем их предшественники на 18 Гбит/с. Кроме того, видеопамять способна передавать 1,1 ТБ данных в секунду (по данным Samsung, это примерно 275 фильмов в разрешении Full HD одновременно).

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Новая оперативная память GDDR6 построена на 10-нм техпроцессе Samsung 3-го поколения и в основном предназначена для высокопроизводительных видеокарт. Естественно, её будут устанавливать в RTX 4000 и RX 7000, выход которых ожидается в сентябре-декабре 2022 г. Аналогичную линейку GDDR6 получат игровые консоли, вычислительные системы и ноутбуки.

Сообщается, что в лэптопах она будет иметь совместимость с технологией DVS: чем больше устройство требует нагрузки, тем больше мощности будет потреблять память. Если аппаратная нагрузка не требуется, энергоэффективность памяти увеличится примерно на 20% (с 1,35W до 1,1W).

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Вероятнее всего, новую память получат только топовые модели AMD и Nvidia, потому что даже в презентации Samsung подчёркивалась негласная ориентировка на премиум-сегмент рынка. Таким образом, на старте продаже Ada Lovelace GDDR6 на 24 Гбит/с от Samsung достанется исключительно RTX 4090, а если в Nvidia решат, что из-за памяти увеличивается конечная стоимость карты, её могут перенести в RTX 4090 Ti.

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