Нуждающиеся получат примерно $120 млрд.

Как и 10 лет назад, в далёком 2012 г., миллиардер и один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс снова обещает отдать всё своё состояние на благотворительность. Когда аналогичное заявление впервые было сделано предпринимателем, у него на счету было около $53 млрд чистого капитала. Сейчас состояние Гейтса удвоилось до $120 млрд. Сегодня основатель Microsoft зашёл в Twitter, чтобы поделиться своими философскими мыслями о жизни человеческой, а также поподробнее рассказать, что побудило его стать филантропом.

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По словам миллиардера, за последние несколько лет мир пережил череду крупных неудач: пандемия COVID-19, глобальное изменение климата, а следом и решение Верховного суда по делу Роу против Уэйда (относительно законности абортов). Всё это обескуражило людей, заставив их задуматься о том, а может ли мир стать ещё хуже. Несмотря на трагические события, Билл Гейтс настроен оптимистично, потому что все эти неудачи происходят в контексте двух десятилетий исторического прогресса.

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В связи со всем плохим, что произошло, миллиардер увеличит расходы на личный благотворительный фонд с нынешних $6 млрд в год до $9 млрд к 2026 г., а также в течение месяца переведёт туда дополнительные $20 млрд. В конце сообщения Гейтс заявляет, что рано или поздно отдаст в фонд все свои деньги, ведь он уверен, что обязан вернуть потраченные на него ресурсы обществу таким образом, чтобы это спасло максимальное количество жизней.

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