Рубль получил всестороннюю поддержку.

Несмотря на все опасения, связанные с тем, что рубль вновь резко подскочил до 65 руб./$, это продолжалось недолго. Уже через 5 дней курс стабилизировался, а финансовые эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление. Если национальная валюта и дальше продолжит получать всестороннюю поддержку, отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, к концу месяца курс доллара перейдёт в диапазон 50-55 руб./$, а к середине августа стабилизируется на 48-50 руб./$. Главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин уверен, что под конец текущего месяца курс дойдёт до 48-52 руб./$.

реклама

Причины для роста рубля, сообщают эксперты, следующие:

Активная продажа экспортёрами валютной выручки

Опасения дальнейших санкций, вследствие чего участники рынка как можно быстрее избавляются до долларов и евро

Снижение спроса на иностранную валюту у спекулянтов, т.к. ЦБ снял некоторые ограничения

Продолжающаяся "дедолларизация" российской экономики

Увеличение спроса на валюты дружественных государств: юань и другие

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

На момент написания статьи курс доллара по данным Google составляет 58,1 руб./$. Евро – ровно столько же. Вчера, напомним, впервые с 2002 г. сравнялись курсы доллара и евро (1:1), что, несомненно, негативно влияет на состояние европейской экономики.

Источник.