Несмотря на все опасения, связанные с тем, что рубль вновь резко подскочил до 65 руб./$, это продолжалось недолго. Уже через 5 дней курс стабилизировался, а финансовые эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление. Если национальная валюта и дальше продолжит получать всестороннюю поддержку, отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, к концу месяца курс доллара перейдёт в диапазон 50-55 руб./$, а к середине августа стабилизируется на 48-50 руб./$. Главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин уверен, что под конец текущего месяца курс дойдёт до 48-52 руб./$.
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Причины для роста рубля, сообщают эксперты, следующие:
- Активная продажа экспортёрами валютной выручки
- Опасения дальнейших санкций, вследствие чего участники рынка как можно быстрее избавляются до долларов и евро
- Снижение спроса на иностранную валюту у спекулянтов, т.к. ЦБ снял некоторые ограничения
- Продолжающаяся "дедолларизация" российской экономики
- Увеличение спроса на валюты дружественных государств: юань и другие
На момент написания статьи курс доллара по данным Google составляет 58,1 руб./$. Евро – ровно столько же. Вчера, напомним, впервые с 2002 г. сравнялись курсы доллара и евро (1:1), что, несомненно, негативно влияет на состояние европейской экономики.
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