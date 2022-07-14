Как сказано в отчёте исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich), недавно ими был выявлен новый вирус под названием Retbleed, который производит атаки на процессоры Intel и AMD, включая Kaby Lake, Coffee Lake, Zen 1, Zen 1+, а также Zen 2. Если не вдаваться в сложные подробности работы механизмов уязвимости, можно лишь сказать, что на компьютере жертвы она запускает спекулятивный код, "забивающий" кэш и буфер обмена мусорными файлами через выполнение различных команд.
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По словам исследователей, как только Retbleed запускает команду, она со временем заканчивается неудачей, а кэш тем временем наполняется остаточными файлами. После повторного запуска команда идёт по второму кругу и т.д. до полного отключения системы. Самая любопытная особенность данного вируса заключается в том, что он не настолько ориентирован на перегрузку ПК, как на закрепление в его системе. Так, чтобы удалить вирус, потребуется до 28% дополнительной производительности.
Всю информацию уже подтвердили в обоих компаниях, выставив рекомендации по борьбе с уязвимостью чипов и пообещав в скором времени от Retbleed избавиться. По поводу случаев массовой эксплуатации вируса в Intel не говорят, однако отдельные случаи были замечены множество раз. Аналогичные сведения предоставляют в AMD.
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