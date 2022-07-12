В 20-х числах прошлого месяца мы писали, как в Европе дешевеют игровые видеокарты: RTX 3000 тогда подешевели более чем на 4% по сравнению с прошлым периодом, а RX 6000 – на 10%. Позавчера аналитический портал 3DCenter предоставил свежую информацию, актуальную на 10 июля. Так, исходя из данных сайта, падение цен продолжается.
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За 3 недели (с 19 июня по 10 июля) средняя стоимость ускорителя из поколения Ampere "перешагнула" рекомендованную цену. Так, за чипы просят уже не на 2% больше, чем нужно, а на 3% меньше. Ещё оптимистичнее ведут себя чипы RX 6000: было 92% (100% – РРЦ), стало – 88%. Стоит отметить, что хоть по сети и ходят слухи, что цены в основном падают из-за увеличивающейся доступности, на графике 3DCenter ничего такого не отмечено.
Среди наиболее привлекательных карт обоих производителей можно выделить:
- RX 6900 XT – 939 евро (-20%)
- RX 6600 – 295 евро (-23%)
- RX 6500 XT – 169 евро (-27%)
- RTX 3080 Ti – 1 100 евро (-22%).
По завышенным ценам продаются самые популярные модели:
- RX 6800 XT – 770 евро (+1%)
- RTX 3050 – 320 евро (+10%)
- RTX 3060 Ti – 500 евро (+7%).
В России карты до сих пор примерно на 10-15-20% дороже РРЦ, однако, как показывают графики, с каждой неделей предложения становятся всё более приемлемыми.