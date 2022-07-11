Окончательное решение примут в 2025 г.

Спустя некоторое время после решения ЕС касательно законопроекта, согласно которому все смартфоны, продаваемые в Европе, в том числе iPhone, должны быть оснащены универсальными разъёмами USB-C, к аналогичному выводу пришли в Союзе потребителей РФ. Сообщается, что в России планируется узаконить более радикальную версию: если в ЕС вопрос штекера относился только к смартфонам, то в РФ предлагают запретить вообще все переносные устройства, не имеющие универсального разъёма USB-C.

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Кроме прочего, Союз предлагает также дать пользователям самим выбирать, нужен ли им в комплекте с каким-либо устройством блок питания и зарядный кабель. Если нужен, то он должен входить в дефолтную стоимость (по факту ничего не изменится), а если нет, то продавец будет обязан снижать цену, ведь некоторые комплектующие отсутствуют.

Документ с пояснениями уже отправлен в Минпромторг. В частности, насчёт последнего абзаца в нём говорится следующее: новые нормы позволят исключить неоправданные расходы со стороны покупателей, а также снизить нагрузку на окружающую среду. Если электронных отходов будет меньше, снизятся и издержки на их утилизацию.

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На данном этапе говорится, что закон должен вступить в силу с 2025 г. В основном изменения комплектации затронут компанию Apple, устройства которой работают на уникальном разъёме Lightning. Устаревший кабель micro USB также планируется окончательно запретить.

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