Однако в конце концов он вернётся к $30 тыс.

Сегодня, когда криптовалютный рынок штормит, курс биткоина прыгает то вверх, то вниз, а многие страны говорят о необходимости регулирования цифровых активов, воспринимать каждый прогноз относительно "крипты" нужно с хорошей долей скептицизма. Даже если он исходит от самых бывалых инвесторов, ведь на каждого из них найдётся не менее известная личность, которая будет говорить полностью противоположное. Итак, вот что думают касательно будущих корректировок первой криптовалюты мира на Уолл-стрит. Опрос проводился компанией Bloomberg MLIV Pulse.

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По данным опроса, 60% респондентов уверены, что нынешний курс биткоина не приблизился к т.н. "дну" – месту, ниже которого монета падать не будет. Если по мнению других аналитиков "дном" называли сначала $29 тыс., а потом и $20 тыс., то на Уолл-стрит "дном" считают $10 тыс. Большая часть инвесторов, согласно опросу, считает, что криптовалюта будет и дальше терять стоимость, вплоть до выше обозначенных низов. 40% респондентов, между тем, выразили уверенность в том, что со временем курс биткоина восстановится до как минимум $30 тыс., а дальше – и до $40 тыс.

Профессиональные инвесторы относительно криптовалют считают, что:

Они все – "мусор": 18%

Верят в рост, но с долей скептицизма: 32%

Инвестируют в "крипту", хоть и сомневаются в росте: 23%

Считают криптовалюты незаменимой частью будущего: 26%

Полностью доверяют биткоину и верят в $100К и более: 2%.

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Если прогнозы инвесторов с Уолл-стрит сбудутся, это грозит биткоину падением ещё на 43%. Напомним, локальное дно было достигнуто 18 июня, когда курс BTC опустился до $17 660 впервые с декабря 2020 г.

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