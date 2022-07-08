"Новая игра должна быть лучше предыдущей" – Rockstar.

Уже почти год прошёл с того момента, когда Rockstar в последний раз выпускала крупные обновления для Red Dead Online. На 13 июля, дату релиза последнего патча Blood Money, геймеры собрались устроить игре виртуальные похороны, однако, похоже, внимание студии таким не привлечёшь. Как сообщают разработчики в своём блоге, в игре останутся ежемесячные события, в этом году выйдут патчи, направленные на расширение игрового опыта, однако больших тематических обновлений ждать не стоит.

реклама

Причина того, что игру "забросили", у Rockstar есть. По словам студии, последние пару лет на создание новой Grand Theft Auto нужно было выделять всё больше и больше средств, а, следовательно, и времени. Учитывая то, какие высокие ожидания возлагаются на GTA 6, было принято решение сделать игру в разы лучше предыдущей.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 3050 за 30 тр - успей взять по старой цене RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Во вселенной GTA Online дела обстоят чуть более оптимистично: в отличие от RDR, GTA продолжит получать сезонные ивенты и всестороннюю поддержку разработчиков. Так, в следующем обновлении геймеры могут рассчитывать на:

расширенные криминальные карьеры шефа, байкера, торговца оружием и владельца ночного клуба

набор миссий про агента CIA: игрокам предстоит раскрыть некий крупный преступный заговор

долгожданный фикс ховербайка Oppressor Mk II: ракеты будут лететь не так далеко, а урон снизят

средства для эффективного противодействия Oppressor Mk II. Возможно, ракеты

повышение зарплат для громил, партнеров и членов мотоклуба. Таким шагом разработчики хотят усилить ощущение присутствия в кооперативном режиме.

Источник.