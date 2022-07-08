Речь идёт о вообще всей технике китайской компании.

По данным портала Код Дурова, вся техника китайской марки Xiaomi может на некоторое время исчезнуть с российского рынка. Не по причине санкций, как можно было бы предположить. Реальная причина гораздо более банальна – виноват т.н. патентный тролль – гонконгская компания SIDL, которая начала первые попытки "отбить" у Xiaomi российский рынок смартфонов и телевизоров ещё в прошлом году. Сейчас она снова взялась за старое дело.

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Представители SIDL заявляют, что именно им принадлежат права на торговую марку Xiaomi, известную по всему миру низкими ценами и относительно неплохим качеством сборки, в связи с чем они намерены остановить поставки устройств в Россию. Руководство Xiaomi Inc уже не раз получало соответствующие иски, которые, пока что, Арбитражный суд Москвы рассмотреть не смог. Судебное разбирательство по этому поводу было отложено 27 июня. Следующее слушание планируется аж 8 августа, что даст рынку некоторую отсрочку на тот случай, если суд решит удовлетворить требование SIDL по интеллектуальным правам и собственности.

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Напомним, похожие ситуации в России уже случались. Например, когда Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co Ltd в октябре 2021 г., вследствие чего на российский рынок перестали поставлять 60 устройств Samsung, в том числе и знаменитый Galaxy Z Flip. Возобновили поставки в полном объёме лишь спустя полгода.

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