Именно так работает капитализм.

Ещё в начале осени 2021 г. глава PlayStation Джим Райан публично заявил, что компания принимает новые правила работы с клиентами. Тогда говорилось, что в виде исключения популярную Horizon Forbidden West игрокам позволят обновить с PS4 до PS5 абсолютно бесплатно, а вот со следующими играми придётся платить. Сообщалось, что правило коснётся как минимум новой God of War и Gran Turismo 7. В итоге так оно и случилось.

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Вчера вечером Sony уточнила, что владельцы PS4-версии God of War Ragnarök, чтобы обновить игру до нативной версии PS5, будут обязаны заплатить символические 10 долларов. Естественно, как в прошлый раз, так и в этот, не обошлось без критики компании и обвинений её в излишней жадности при всех остальных доходах. Сама игра, напомним, выйдет 9 ноября 2022 г. в 5 изданиях:

Standard Edition

Самая обычная цифровая или физическая копия игры

Digital Deluxe Edition

Копия игры + скины на броню и клинки + цифровой саундтрек + цифровой мини-артбук Dark Horse + аватары + тема для PS4

Launch Edition

Копия игры + снежная броня Kratos Risen и снежная туника Atreus Risen (скины)

Collector’s Edition

Копия игры + ваучер + фигурки + набор игральных костей + 16-дюймовая копия Мьёльнира – эксклюзивного оружия Тора из God of War Ragnarok + все предметы Digital Deluxe Edition

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Jötnar Edition

Копия игры + 7-дюймовая виниловая пластинка с музыкой + набор значков "Сокол, Медведь и Волк" + копия легендарного внутриигрового кольца + набор игральных костей Brok's Dice Set + тканевая карта каждого из Девяти миров + фигурки + 16-дюймовая копия Мьёльнира + все предметы Collector’s и Digital Deluxe Edition.

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