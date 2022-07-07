Последнее время Тинькофф банк как будто намеренно провоцирует пользователей на негативные комментарии. Если не считать Telegram, где под каждой новость про валюту в 4-5 раз больше дизлайков, чем лайков, вчера в Twitter разгорелся настоящий протест против новой политики учреждения.
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Немного понаблюдав за комментариями и проанализировав прошлые записи Тинькофф, можно сделать вывод, что главной претензией к банку является тот факт, что вначале, когда были введены комиссии на SWIFT-переводы (15 тыс. руб. с каждой транзакции банк забирал себе), представители Тинькофф объясняли это тем, что повысилась сложность работы с западным партнёрами, а комиссии нужны только для того, чтобы сами переводы вообще работали. На днях в банке заявили, что исходящие SWIFT-переводы не будут работать до 1 октября, а львиная доля всех комиссий, собранных за последний период, пойдёт на благотворительность. Тут то и случилось недопонимание.
В комментариях пользователи спрашивают, почему банк решил отдать их деньги на благотворительность, и почему они сами не могут решать, как будут распоряжаться своими средствами. Вот самые популярные сообщения в адрес банка:
"Из прибылей своих занимайтесь благотворительностью"
"Эм. Это чужие деньги. А прикрываться благотворительностью максимально низко"
"Благотворительностью многие по своей воле и сами занимались, тем более те, кто могут переводить >200$ куда-либо, я думаю"
"Принудительная благотворительность"
"А давайте не вы, а ваши клиенты решат на какие цели переводить и переводить ли вообще?"
В ответ на гневные комментарии в Тинькофф ответили, что банк не зарабатывал на комиссиях, а сумму на благотворительность отдаст из своего бюджета, чем ещё больше запутали клиентов.
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