Никто и не удивился, что это карта из линейки RTX 3000.

Пользователь Reddit с ником madredditscientist собрал воедино количество случаев, когда в сабреддите r/buildapc с техническим уклоном упоминалась та или иная видеокарта за последний год. Автор таблицы сообщает, что он исследовал различные карты за минувшее время и смог выделить 25 самых популярных чипов среди рядовых юзеров. В список вошли ускорители AMD и Nvidia. Intel, что не удивительно, не попала, так как в сообщениях и комментариях её практически не упоминали. Ещё одним фактором в пользу "доминации" зелёных и красных сыграл тот факт, что о них часто говорили в контексте майнинга криптовалют. Для создания готового вида исследования пользователь использовал платформу Looria. Замер упоминаний охватывает примерно 350 дней.

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Первая глобальная проблема появилась, когда пользователю объяснили, что выборка карт изначально являлась предвзятой по той причине, что для исследования помимо прочего брались упоминания с негативных высказываний и вопросов о доступности на рынке.

Проработав данный вопрос, пользователь представил механику, анализирующую эмоциональный тон упоминания видеокарты, которая отсеивает всё, кроме положительных рекомендаций. Учитывая это, корреляция между объемом обсуждения и наиболее понравившимися чипами должна быть крайне высокой, что точно покажет самую популярную видеокарту.

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Наверное, ни для кого не станет удивлением, что на первом месте ускоритель Nvidia поколения Ampere, а именно – RTX 3070. За ним идёт RTX 3060 Ti, RX 5700 XT и RTX 2070 Super. Закрывает ТОП-5 RX 580. На последнем месте по упоминаниям RX 6600 XT. Полный список из 41-й видеокарты доступен по ссылке ниже.

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