Сегодня Bitmain запускает долгожданную систему Antminer E9 – профессиональный аппарат для добычи криптовалют, вычислительная мощность которого превышает 25 видеокарт нового поколения Nvidia GeForce RTX 3080. В сети ETH производительность Antminer E9 составляет 2400 МГц/с. Потребление, соответственно, тоже крайне высокое – 1920W. Эффективность работы находится на уровне 0,8 Дж/м.
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Немногим ранее компания Bitmain хвасталась, что её новый продукт сможет превзойти 32 видеокарты RTX 3080 одновременно. Тогда Antminer E9 имел более высокие характеристики: 3000 МГц/с, 2556W и 0,85 Дж/М эффективности. Очевидно, когда разработчики подсчитали, сколько затянет устройство, ими было принято решение сделать майнер чуть попроще, однако тоже весьма впечатляющий в сравнениях с графическими ускорителями Ampere.
Как сообщает издание TomsHardware, редакторы проверили официальный сайт Bitmain всего через несколько часов после начала продаж, но майнер уже раскупили. Флажок возле устройства оповещает покупателей о том, что на данный момент Antminer E9 недоступен. Его появление ожидается в скором времени, т.к. создатели воодушевлены большим спросом со стороны пользователей.
Напомним, на август 2022 г. запланирован окончательный переход Ethereum на протокол Proof of Stake (PoS), поэтому сейчас нет особой перспективы инвестировать в данное устройство, ведь рано или поздно добыча "крипты" остановится. Более того, с крахом криптовалют многие майнеры потеряли доход и начали распродавать "фермерские" карты по сниженным ценам.
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