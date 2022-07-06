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Новый майнер Antminer E9 эквивалентен 25 ускорителям RTX 3080
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Сегодня Bitmain запускает долгожданную систему Antminer E9 – профессиональный аппарат для добычи криптовалют, вычислительная мощность которого превышает 25 видеокарт нового поколения Nvidia GeForce RTX 3080. В сети ETH производительность Antminer E9 составляет 2400 МГц/с. Потребление, соответственно, тоже крайне высокое – 1920W. Эффективность работы находится на уровне 0,8 Дж/м.

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Немногим ранее компания Bitmain хвасталась, что её новый продукт сможет превзойти 32 видеокарты RTX 3080 одновременно. Тогда Antminer E9 имел более высокие характеристики: 3000 МГц/с, 2556W и 0,85 Дж/М эффективности. Очевидно, когда разработчики подсчитали, сколько затянет устройство, ими было принято решение сделать майнер чуть попроще, однако тоже весьма впечатляющий в сравнениях с графическими ускорителями Ampere.

Как сообщает издание TomsHardware, редакторы проверили официальный сайт Bitmain всего через несколько часов после начала продаж, но майнер уже раскупили. Флажок возле устройства оповещает покупателей о том, что на данный момент Antminer E9 недоступен. Его появление ожидается в скором времени, т.к. создатели воодушевлены большим спросом со стороны пользователей.

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Напомним, на август 2022 г. запланирован окончательный переход Ethereum на протокол Proof of Stake (PoS), поэтому сейчас нет особой перспективы инвестировать в данное устройство, ведь рано или поздно добыча "крипты" остановится. Более того, с крахом криптовалют многие майнеры потеряли доход и начали распродавать "фермерские" карты по сниженным ценам.
Источник.

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#криптовалюты #криптовалюта #rtx 3080 #rtx 3000 #rtx 30 #майнеры
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