Судя по рейтингам Metacritic, это случится не скоро.

Позавчера по сети пошли слухи, что долгожданные ремастеры Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption могут перейти на второй план или вовсе оказаться в "долгом ящике", где их судьба после выхода GTA 6 заранее предопределена. По словам инсайдера Tez2, его информаторы сообщают, что катастрофически провальный дебют Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition заставил руководство Rockstar пересмотреть свои планы.

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Вчера появилась подтверждённая информация от Kotaku, где говорилось, что ремастеры таки увидят свет, но только тогда, когда пользователи забудут о фиаско GTA: The Trilogy и как следуют наиграются в другие игры. В частности, имеется в виду именно Grand Theft Auto 6. По поводу её даты выхода, уточняет издание, ни один из информаторов не смог предоставить ничего точного. Похоже, план студии заключается в том, чтобы твёрдо двигаться вперёд с надеждой, что через некоторое время геймеры забудут неудачные проекты и будут готовы к новым.

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Напомним, впервые о новой большой GTA в Rockstar высказались в феврале, когда на сайте появилось сообщение, в котором писалось, что "разработка идёт полным ходом. Несколько дней назад мы также писали, что GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9.

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