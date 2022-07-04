Возможно, он даже лучше, чем Unreal Engine 5.

В сеть просочилась ещё одна утечка по поводу GTA 6, и на этот раз весьма реалистичного характера. Как утверждает инсайдер InsiderJK, студия Rockstar Games в разработке новой игры приняла решение помимо огромной контентной составляющей взять курс на реалистичность. Как известно, GTA 5, построенная на движке RAGE, в своё время тоже показала чудеса реалистичности, тем более в открытом мире, да ещё и в онлайн-режиме. По слухам, подобную революцию в геймдеве Rockstar хотят совершить и на этот раз, однако уже с обновлённым движком – он будет называться RAGE 9, а его анонс подведут под дату выхода игры.

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Пару месяцев назад аналогичная информация появилась в сети в первый раз. Тогда о движке RAGE 9 рассказал известный инсайдер по играм Rockstar Games и в прошлом главный редактор издания Rockstar Magazine Крис Клиппел. По его словам, движок Rockstar по праву можно назвать опережающей время технологией, ведь когда он увидел его в действии, то понял, что конкурентов у RAGE 9 на сегодняшнее время быть не может.

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InsiderJK заявляет, что в особенности студия усовершенствует эффекты окружающей среды: дождь, гром, молнии, снег, солнечные лучи и пр., а также доработает физику воды и ветра. Если верить InsiderJK, Rockstar уделит внимание поведению транспортных средств во время езды. Как известно, с этим довольно часто наблюдаются проблемы в GTA Online. В частности, когда у одного пользователя соединение с интернетом чуть слабее, чем у другого, на дорогах возникают непредвиденные обстоятельства с участием невидимых текстур. Реже один автомобиль просто въезжает в другой и застревает в нём.