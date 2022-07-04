Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9
Возможно, он даже лучше, чем Unreal Engine 5.
анонсы и реклама
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

В сеть просочилась ещё одна утечка по поводу GTA 6, и на этот раз весьма реалистичного характера. Как утверждает инсайдер InsiderJK, студия Rockstar Games в разработке новой игры приняла решение помимо огромной контентной составляющей взять курс на реалистичность. Как известно, GTA 5, построенная на движке RAGE, в своё время тоже показала чудеса реалистичности, тем более в открытом мире, да ещё и в онлайн-режиме. По слухам, подобную революцию в геймдеве Rockstar хотят совершить и на этот раз, однако уже с обновлённым движком – он будет называться RAGE 9, а его анонс подведут под дату выхода игры.

реклама

Пару месяцев назад аналогичная информация появилась в сети в первый раз. Тогда о движке RAGE 9 рассказал известный инсайдер по играм Rockstar Games и в прошлом главный редактор издания Rockstar Magazine Крис Клиппел. По его словам, движок Rockstar по праву можно назвать опережающей время технологией, ведь когда он увидел его в действии, то понял, что конкурентов у RAGE 9 на сегодняшнее время быть не может.

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 80тр</b>
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

InsiderJK заявляет, что в особенности студия усовершенствует эффекты окружающей среды: дождь, гром, молнии, снег, солнечные лучи и пр., а также доработает физику воды и ветра. Если верить InsiderJK, Rockstar уделит внимание поведению транспортных средств во время езды. Как известно, с этим довольно часто наблюдаются проблемы в GTA Online. В частности, когда у одного пользователя соединение с интернетом чуть слабее, чем у другого, на дорогах возникают непредвиденные обстоятельства с участием невидимых текстур. Реже один автомобиль просто въезжает в другой и застревает в нём.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#gat 6
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг Эфира в РФ перестал приносить доходы – возврат инвестиций в видеокарты потребует до 900 дней
10
Глава NASA - Китай скоро займёт Луну и объявит её своей суверенной территорией
109
Наиболее достоверная информация о флагманах Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 9 7950X – DDR5 и 5.8ГГц
20
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
35
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
42
iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ получит рекордную стоимость
6
Охладитель снижает температуру твердотельного накопителя M.2 более чем на 50 процентов
8
Intel начала поставки ASIC Blockscale для майнинга биткоина
3
AMD готовит более доступные процессоры в исполнении Socket AM4 с памятью 3D V-Cache
22
Покупка видеокарты в РФ стала реальностью – цены падают, а майнеры оставили рынок геймерам
10
В Кремле считают видеоигры инструментом «мягкой силы» и видят необходимость в развитии отечественной отрасли
53
Выход видеокарт RTX 4090 и RTX 4080 может быть отложен до 2023 года
45
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
18
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
17
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения доходов майнеров
29
У датацентров Microsoft по всему миру наблюдается дефицит мощностей и ресурсов
3
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремейк Fallout New Vegas на Unreal Engine 5
23
В России назревает дефицит запчастей к смартфонам Samsung и Huawei – в ход пошли китайские подделки
16
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет быстрее AMD Radeon RX 7900 XT
15
MediaTek готовит приемника невероятно успешного чипсета Dimensity 8100
+

Популярные статьи

Проблема отвальных чипов Hynix на видеокартах RTX 3060Ti - смотрим на примере столичного СЦ
147
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
44
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
17
Пять слабых кулеров против Intel Core i9-12900K
81
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 7
22
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
30
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
40
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
5
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
13

Сейчас обсуждают

Нешешбек
23:24
то же мне новость, лекарство уже давно есть - это водка
Ученые создали из яда воронкообразного паука эффективное лекарство от инфарктов и инсультов
VseUmrem
23:23
Сейчас паджерики(да и не только, много чего ввозят) по 3 ляма(смотрели даже за 2.9 недавно) с эмиратов возят кому не лень, даже в нашем захолустье не говоря уже о Москве. Никто не будет брать машины в...
Российский рынок автомобилей штормит – продажи падают, а спасать положение будет классическая Niva
VseUmrem
23:20
Люди вообще не вкуривают что у многого ноги растут от другого. И в истории архитектур и тех же осей(OS) вообще не в зуб ногой.
Первый в мире ноутбук на RISС процессоре доступен для предварительного заказа
ЕjikVtUmАnэ
23:19
Сверхдержава билять,на крепкий долляр всё надеется.Какая экспортная высокотехнологичная продукция производится в России и идёт на экспорт,которой мешает крепкий рубиль?Всё это-тупейший бред,просто пут...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
Rey.B.
23:13
А до балды. - Китай США и ЕС вооружение производить не будет. А сами они уже не могут. Те же гаубицы М777, их в Мире всего чуть более 1000 штук. При цене 4 миллиона баксов за штуку, навар с них был пр...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
Madarator
23:12
Автор - молодец! Любо-дорого читать! Поставил 5 баллов. От фильма многого не жду, но вдруг - выстрелит?
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
VRoman
23:12
Потому что 2500 не делится на стандартный шаг у настольных моделей в 15МГц. Можно 2490 или 2505.
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
Сергей Пономарёв
23:12
Кто мешает такого копирайтера заблочить? Пойду нажму кнопку.
Майнинг Эфира в РФ перестал приносить доходы – возврат инвестиций в видеокарты потребует до 900 дней
ЕjikVtUmАnэ
23:09
Очередная бредовая заказная статья спущенная сюда фабрикой троллей п-р-и-г-о-ж-и--на.
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
Rey.B.
23:09
" Основа любой экономики: все хотят продавать свой товар" - Нынешние "экономисты" заявляют что все хотят продавать ЧУЖОЙ товар. И на этом вся логика автора начинается рушиться. Вместе с такой "экономи...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем