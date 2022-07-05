На момент написания статьи доллар торгуется за 64.5 рублей.

Как известно, с апреля по июнь 2022 г. вследствие аномально низкого импорта рубль укрепился по отношению к доллару почти до 50 рублей. После 3-х месяцев "застоя", сообщает финансовый аналитик и кандидат экономических наук Константин Селянин, импорт начинает понемногу возвращаться к прежним значениям, что неминуемо оказывает давление на курс. На момент написания материала, по рыночному курсу от Google, доллар торгуется за 64.5 рублей. Ещё пару дней назад он стоил всего 52 рубля. Итого – +12%.

реклама

По поводу постепенного ослабевания рубля высказался также начальник отдела глобальных исследований "Открытие инвестиций" Михаил Шульгин. По его словам, катализатором в ситуации сыграло наращивание поставок техники и другой санкционной продукции в РФ по параллельному или "серому" импорту.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Финансовые эксперты предполагают, что ещё одной причиной для продолжающегося укрепления доллара стал конец налогового периода, вследствие которого началось движение рубля в рамках 55-60 руб./$. Если в правительстве не решат кардинально вмешиваться в курсообразование, ожидается, что через несколько недель доллар будет стоить 60-70 рублей. Если же экономический факультет примется регулировать ситуацию, предполагают финансисты, озвученный ранее диапазон 70-80 руб./$, идеальный для импортёров и экспортёров, станет реальностью.

Источник.