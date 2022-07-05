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Финансовые аналитики о причинах падения рубля, последствиях и роли параллельного импорта
На момент написания статьи доллар торгуется за 64.5 рублей.
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Как известно, с апреля по июнь 2022 г. вследствие аномально низкого импорта рубль укрепился по отношению к доллару почти до 50 рублей. После 3-х месяцев "застоя", сообщает финансовый аналитик и кандидат экономических наук Константин Селянин, импорт начинает понемногу возвращаться к прежним значениям, что неминуемо оказывает давление на курс. На момент написания материала, по рыночному курсу от Google, доллар торгуется за 64.5 рублей. Ещё пару дней назад он стоил всего 52 рубля. Итого – +12%.

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По поводу постепенного ослабевания рубля высказался также начальник отдела глобальных исследований "Открытие инвестиций" Михаил Шульгин. По его словам, катализатором в ситуации сыграло наращивание поставок техники и другой санкционной продукции в РФ по параллельному или "серому" импорту.

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Финансовые эксперты предполагают, что ещё одной причиной для продолжающегося укрепления доллара стал конец налогового периода, вследствие которого началось движение рубля в рамках 55-60 руб./$. Если в правительстве не решат кардинально вмешиваться в курсообразование, ожидается, что через несколько недель доллар будет стоить 60-70 рублей. Если же экономический факультет примется регулировать ситуацию, предполагают финансисты, озвученный ранее диапазон 70-80 руб./$, идеальный для импортёров и экспортёров, станет реальностью.
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#рубль #доллар #евро #курс валют
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