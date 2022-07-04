Нынешнее укрепление рубля стало настолько громким и резонансным событием в экономике, что в США уже не единожды говорят о необычности данного явления. Недавно по этому поводу высказались в CBS News, заявив, что на фоне самых жестких экономических санкций в истории российская валюта не просто продолжает эффективно работать, но и демонстрирует колоссальный рост.
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Так, когда стоимость одного рубля достигла одного пенни, всем стало очевидно, какая валюта получит титул самой эффективной в мире в этом году. По данным CBS News, с января по начало июля рубль укрепился по отношению к доллару на 45%.
Профессор Гарвардского университета Джеффри Франкель – эксперт в области экономики и макроэкономики, вместе с другими специалистами денежной сферы, считает, что укрепление рубля чётко говорит о том факте, что все шесть пакетов санкций США, Европы, Японии и других стран против России мало что изменили. Более того, по словам Франкеля, настолько "нестандартная ситуация" доказывает, что Россия надёжно защищена от мер запада, ведь, в первую очередь, защищена её национальная валюта.
Напомним, в самое нестабильное время курс упал до 150-160 рублей за доллар. Сегодня утром на МосБирже доллар торгуется за 54,62 рубля, однако не стоит расслабляться. Как уже заявили в правительстве, оптимальным курсом для импортёров и экспортёров будет 70-80 рублей за доллар.
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