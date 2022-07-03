RTX 3050 и RTX 3060 ещё есть куда двигаться.

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Благодаря падению криптовалютного рынка, сообщает издание Tom's Hardware, в Европе стремительно дешевеют игровые видеокарты. Особенно быстро карты теряют стоимость на площадках вторичной продажи вроде eBay. Лидерами в сравнении "рекомендованная цена vs цена в магазинах" выступают две карты: флагманская RTX 3090 Ti и средне-бюджетная RX 6600. Обе стоят в среднем на 17% меньше, чем должны. С начала текущего года на eBay максимально подешевели RTX 3090 (-64%), RTX 3080 (-60%), RХ 6800 (-59%) и RХ 6600 ХТ (-59%).

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По подсчётам издания, быстрее дешевеют те карты, которые были выставлены на вторичную продажу, ведь они с большой долей вероятности ранее стояли в майнерских фермах. Так, в официальных магазинах с гарантией RTX 3090 затянет примерно на 40% дороже, чем на eBay. Аналогично с RХ 6600 ХТ (+32%) RХ 6900 ХТ (+21%) и RTX 3090 Ti (+20%).

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Главное целью исследования рынка было узнать, насколько цены на новые игровые решения 1 июля отличаются от РРЦ. По результатам, карты линейки RX 6000 ожидаемо обогнали устройства линейки RTX 3000: за исключением RХ 6800 ХТ и RХ 6800 все видеокарты в магазинах стоят меньше рекомендованных цен. У RTX 3000 меньше будут стоить только 3 чипа: RTX 3090 Ti, RTX 3090 и RTX 3080 Ti. За минувший месяц цена RTX 3080 12 Gb фактически не изменилась. Более того, по последним данным, ускоритель собираются снять с производства.

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