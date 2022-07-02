3% от суммы, не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.

Недавно в связи с новыми правилами SWIFT-переводов в Тинькофф банке разгорелся целый скандал. Напомним, тогда банк, во-первых, ввёл обязательную комиссию за обслуживание валютных счетов в размере 1% в месяц (12% в год), а во-вторых, каждый поступивший международный платёж, полученный через Тинькофф, будет стоить пользователю 3% от суммы в качестве дополнительной комиссии, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода.

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Вчера вечером по Telegram-каналам начало распространяться очередное вирусное фото, на котором запечатлён скриншот переписки одного из клиентов Тинькофф со службой поддержки банка. Как мы помним, с 16 июня минимальная сумма SWIFT-перевода составляет $20 тыс. Пользователь, "проспавший" новость о повышении суммы, попытался отправить за границу $660, после чего платёж был отменён. Возвратом он получил уже не $460, а $260.

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Когда пользователь узнал о комиссиях, он заглянул на счёт, чтобы удостовериться о наличии средств, и обнаружил списание $400 в качестве комиссии. В службе поддержки Тинькофф банка ему объяснили, что возврат SWIFT-перевода – это по сути тот же самый SWIFT-перевод, а с них минимально списывается 200 у.е. Ещё $200 списали просто за проведение транзакции.