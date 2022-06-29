Такие цены геймерам бы подошли.

Когда NVIDIA выпустила новое поколение видеокарт RTX 3000, цены на них вышли не такими, какими их можно было вообразить. Без учёта дефицита чипов, вследствие которого цены умножились на 2-3 раза, за топовую RTX 3090 просили $1 500 (76 тыс. рублей по новому курсу). Для примера флагман прошлого поколения, RTX 2080 Super, во время релиза стоит всего лишь $700 (35 тыс. рублей).

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Естественно, многие такую ценовую политику расценили как нечестную. Кто-то даже начал подозревать NVIDIA в мошенничестве из-за слишком высоких наценок на некоторые модели. Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, в издании 3DCenter провели собственное расследование, где сравнили каждую модель RTX 3000 и RX 6000 по индексу производительности в 4K и общей мощности, откуда была выведена справедливая цена.

По данным 3DCenter, RTX 3090 Ti по производительности оправдывает свою стоимость лишь на 41%, из чего получается, что её ПРРЦ (правильная рекомендованная розничная цена) будет составлять около $814 вместо $2 000. Похожая история с RTX 3090: РРЦ – $1 500, ПРРЦ – $750 (-50% производительности). Чуть меньшая наценка идёт на RTX 3080 Ti: РРЦ – $1 200, ПРРЦ – $730 (-39% производительности). Остальные карты линейки отрабатывают свой ценник практически на 100%, за исключением RTX 3060 Ti. В тестах она показала аж 109%, потому должна стоить не $400, а $433.

У AMD среди самых переоценённых плат находятся RX 6950 XT, RX 6400, RX 6900 XT и RX 6500 XT:

RX 6950 XT: РРЦ – $1 100, ПРРЦ – $735 (-33% производительности)

RX 6400: РРЦ – $160, ПРРЦ – $107 (-33%)

RX 6900 XT: РРЦ – $1 000, ПРРЦ – $695 (-30%)

RX 6500 XT: РРЦ – $200, ПРРЦ – $140 (-29%).

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Стоит отметить, что скорость работы ускорителя – это не единственный показатель, по которому можно вычислять его справедливую цену. Для флагманских карт производители всегда тратят больше материалов, разрабатывают оригинальные конструкции плат, а также тщательно прорабатывают систему охлаждения.

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