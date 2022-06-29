Когда NVIDIA выпустила новое поколение видеокарт RTX 3000, цены на них вышли не такими, какими их можно было вообразить. Без учёта дефицита чипов, вследствие которого цены умножились на 2-3 раза, за топовую RTX 3090 просили $1 500 (76 тыс. рублей по новому курсу). Для примера флагман прошлого поколения, RTX 2080 Super, во время релиза стоит всего лишь $700 (35 тыс. рублей).
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Естественно, многие такую ценовую политику расценили как нечестную. Кто-то даже начал подозревать NVIDIA в мошенничестве из-за слишком высоких наценок на некоторые модели. Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, в издании 3DCenter провели собственное расследование, где сравнили каждую модель RTX 3000 и RX 6000 по индексу производительности в 4K и общей мощности, откуда была выведена справедливая цена.
По данным 3DCenter, RTX 3090 Ti по производительности оправдывает свою стоимость лишь на 41%, из чего получается, что её ПРРЦ (правильная рекомендованная розничная цена) будет составлять около $814 вместо $2 000. Похожая история с RTX 3090: РРЦ – $1 500, ПРРЦ – $750 (-50% производительности). Чуть меньшая наценка идёт на RTX 3080 Ti: РРЦ – $1 200, ПРРЦ – $730 (-39% производительности). Остальные карты линейки отрабатывают свой ценник практически на 100%, за исключением RTX 3060 Ti. В тестах она показала аж 109%, потому должна стоить не $400, а $433.
У AMD среди самых переоценённых плат находятся RX 6950 XT, RX 6400, RX 6900 XT и RX 6500 XT:
- RX 6950 XT: РРЦ – $1 100, ПРРЦ – $735 (-33% производительности)
- RX 6400: РРЦ – $160, ПРРЦ – $107 (-33%)
- RX 6900 XT: РРЦ – $1 000, ПРРЦ – $695 (-30%)
- RX 6500 XT: РРЦ – $200, ПРРЦ – $140 (-29%).
Стоит отметить, что скорость работы ускорителя – это не единственный показатель, по которому можно вычислять его справедливую цену. Для флагманских карт производители всегда тратят больше материалов, разрабатывают оригинальные конструкции плат, а также тщательно прорабатывают систему охлаждения.
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