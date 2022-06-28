Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
В Россию завезли первую партию PlayStation 5 по параллельному импорту: цены на 25-50% дороже РРЦ
Чаще всего приставок просто нет в продаже.
анонсы и реклама
4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри
RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке

С весны этого года японская компания Sony приобщилась к "тренду" уходить с российского рынка, полностью прекращая поставки всех своих фирменных девайсов. Новая приставка PlayStation 5 исключением не стала, и быстро исчезла с полок магазинов. Стоит отметить, что, в отличие от видеокарт, PS5 почти не появлялась в продаже и после конца дефицита полупроводников, потому что в очереди на получение микропроцессоров Sony стояла далеко не в первых рядах.

реклама

Недавно консоль таки появилась: вначале в "М.Видео", а потом и в "Эльдорадо", однако с очень большим нюансом. Вероятнее всего, консоль приехала по параллельному импорту, потому как цены неё поставили заоблачные. На момент написания статьи в обоих магазинах PS5 отсутствует. Тем не менее, пользователям удалось зафиксировать, что в "М.Видео" за неё просили 70-75 тыс. рублей, а в "Эльдорадо" она сейчас продаётся с пометкой "Скоро в продаже" за 80 тыс. рублей. Напомним, рекомендованная стоимость устройства составляет 50 тыс. рублей.

анонсы и реклама
RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b>
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
RTX 3080 - 90 тр в Регарде
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

С некоторых пор российским вендорам более не нужно учитывать РРЦ при продаже иностранных товаров из недружественных стран, в связи с чем магазины могут самостоятельно выбирать, какую цену они считают рыночной, и для какого устройства.
Источники: 1, 2.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#sony #playstation 5 #санкции #playstation #ps5
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Продажи электроники в России упали на 48% – эксперты рассказали о сроках восстановления рынка
Продажи электроники и бытовой техники в Москве в июне 2022 года резко сократились
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
111
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
69
AliExpress вернул россиянам возможность экономить
65
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
110
Восемь смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13
1
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
14
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
8
Курс доллара на Aliexpress опустился до 57 рублей
98
Магазины РФ скинули цены на видеокарты AMD – Radeon RX 6500 XT стоит всего 16 000 рублей
15
NVIDIA остановила производство флагмана GeForce RTX 3080@12Гб на фоне выхода серии GeForce RTX 4000
4
23 смартфона Samsung получили актуальную прошивку One UI 4.1 с ОС Android 12
1
Цены на видеокарты ощутимо снизились – российский магазин назвал самые популярные модели на 28 июня
12
Отказ от майнинга Эфира на видеокартах и PoS становится ближе – старт теста Sepolia Beacon Chain
3
27 июня в отношение России впервые за 100 лет объявлен дефолт – Bloomberg
55
Zalman представила башенный кулер среднего уровня CNPS9X Performa, рассчитанный на TDP 180 Вт
9
Для Windows 10 готовится обновление 22H2
+
GeForce GTX 1080 Ti подешевела до 25 000р – стоит ли покупать старый флагман на Авито
10
Цены на процессоры в магазинах РФ снижаются на фоне укрепления рубля – Ryzen 5 5600X дешевле 20 000р
19
Наиболее полная информация о процессорах Ryzen 7000 – 5.5 ГГц, DDR5-6000 и 35% рост fps
12
Цены на видеокарты в РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит всего 60 000р
13

Популярные статьи

10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
64
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
72
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
48
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 18
16
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
49
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
26

Сейчас обсуждают

chubaka
23:29
Пусть сами и играют на них за такой ценник
В Россию завезли первую партию PlayStation 5 по параллельному импорту: цены на 25-50% дороже РРЦ
wwr222
23:22
Верно, товарищ Крылов!
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
no_fate
23:22
В чем проблема брать на Авито по 60-65 ? Гарантии в любом случае не будет, а процент брака у плоек минимальный.
В Россию завезли первую партию PlayStation 5 по параллельному импорту: цены на 25-50% дороже РРЦ
Я - Константин
23:21
да скоро будут отдавать весом за соль и сахар ;) килограмм соли тонну видюх килограмм сахара тонну процов ... кстати что бы произвести проц и видяху, потребуется газ и кремний ... м3 газу видях тазик ...
Сегодня NVIDIA официально выпускает видеокарту GeForce GTX 1630
no_fate
23:19
Уж сколько раз твердили миру, Не брать у криптолохов, Говно, ушатанное в хлам.
Покупка видеокарты у майнера вслепую на примере EVGA GeForce GTX1660Ti SC
Муж_ЗАГЛOTA
23:18
смотрю на умных ОКРАИНЦЕВ и на душе хорошо: умный пушной зверь у вас ))), куда-то заяц пропал с собакой? не ужели популярнее т.б.? Да и гадости вам не нужно говорить, главное просто обращаться по ваше...
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
ffe
23:15
Принтер не виноват, он устройство периферийное: ему передали что напечатать - он напечатал. Вон, Николай_ПростиНасГосударь два раза принтер менял, картриджи разные ставить пробовал. Не помогло.
В Госдуме считают, что в России нужно создать собственный конкурентоспособный игровой движок
Я - Константин
23:13
Ребятки вам внушили, что "будьте разными" ... и сделали вас лгбт ... сделали из вас однотипное быдло, которое не имеет пола, не имеет расы, не имеет мамы-папы - вы все однотипное тупое быдло ... котор...
Сексуализация персонажей в играх не делает геймеров сексистами – данные мета-анализа
Муж_ЗАГЛOTA
23:13
пиндосам и вирусов хватит ))) там от ковида норм вымерло с их развитой медициной, которая не всем по карману :D
Роскосмос опубликовал координаты и снимки "центров принятия решения", в первый же день саммита НАТО
Алексей Румянцев
23:11
какая разница на каком языке написано? вон бабушки пользуются и им плевать на каком языке программа написана , у тот же 1С написаны конфигурации на русском языке написаны
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем