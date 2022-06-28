Чаще всего приставок просто нет в продаже.

С весны этого года японская компания Sony приобщилась к "тренду" уходить с российского рынка, полностью прекращая поставки всех своих фирменных девайсов. Новая приставка PlayStation 5 исключением не стала, и быстро исчезла с полок магазинов. Стоит отметить, что, в отличие от видеокарт, PS5 почти не появлялась в продаже и после конца дефицита полупроводников, потому что в очереди на получение микропроцессоров Sony стояла далеко не в первых рядах.

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Недавно консоль таки появилась: вначале в "М.Видео", а потом и в "Эльдорадо", однако с очень большим нюансом. Вероятнее всего, консоль приехала по параллельному импорту, потому как цены неё поставили заоблачные. На момент написания статьи в обоих магазинах PS5 отсутствует. Тем не менее, пользователям удалось зафиксировать, что в "М.Видео" за неё просили 70-75 тыс. рублей, а в "Эльдорадо" она сейчас продаётся с пометкой "Скоро в продаже" за 80 тыс. рублей. Напомним, рекомендованная стоимость устройства составляет 50 тыс. рублей.

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С некоторых пор российским вендорам более не нужно учитывать РРЦ при продаже иностранных товаров из недружественных стран, в связи с чем магазины могут самостоятельно выбирать, какую цену они считают рыночной, и для какого устройства.

Источники: 1, 2.