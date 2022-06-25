Впрочем, в этом нет ничего удивительного.

Серия S.T.A.L.K.E.R. ещё много лет назад показала себя крайне "ленивой", когда первую игру переносили несколько раз подряд. После того как студия GSC Game World в 2018 г. объявила, что разработка возобновляется, проекту предрекали аналогичную судьбу. Как оказалось, скептики были правы. Изначально релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl планировался на конец апреля 2022 г. В связи с известными событиями игру перенесли на 8 декабря 2022 г., и это далеко не последний раз, когда выход откладывается.

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Без каких-либо громких объявлений, внезапно для всех, на июньской презентации Xbox и Bethesda S.T.A.L.K.E.R. 2 внесли в список тайтлов, которые выйдут в 2023 г. Когда именно – было неизвестно до нынешних времён.

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Предполагалось, что игра выйдет в начале 2023 г. в связи с тем, что на определённый период разработка была приостановлена. Тем не менее, в Steam датой релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 значится декабрь 2023 г. Если магазин отражает правильные данные, то до выхода игры ещё полтора года, учитывая, что в дальнейшем её переносить не будут.

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